Eau potable : vérifiez les polluants avec cette nouvelle carte

Jeudi 16 octobre 2025, les ONG Générations Futures et Data For Good ont mis en ligne « Dans mon eau », un outil public qui agrège des contrôles sanitaires et expose la qualité de l’eau potable à l’échelle de chaque réseau. Concrètement, l’interface rassemble cinq familles de polluants recherchés dans l’eau potable : pesticides et métabolites, PFAS, nitrates, chlorure de vinyle monomère (CVM) et perchlorates. L’objectif est d’offrir un accès simple à des informations déjà publiques sur l’eau potable, mais trop dispersées.

Une transparence attendue sur l’eau potable et ses polluants

L’outil s’appuie, d’abord, sur les analyses des Agences régionales de santé et présente, ensuite, les derniers résultats disponibles pour l’eau potable par unité de distribution (UDI). Ainsi, chacun peut saisir son adresse et consulter l’historique de l’eau potable depuis 2020, ce qui permet, par ailleurs, de replacer les polluants dans la durée. Car la communication publique sur l’eau potable a souvent péché par manque de lisibilité, comme l’a rappelé la mise en demeure de la France par la Commission européenne en juillet, ce qui renforce l’intérêt d’un guichet unique pour l’eau potable.

Surtout, le site expose clairement les seuils applicables aux polluants dans l’eau potable. Pour les PFAS, la somme des 20 substances réglementées ne doit pas dépasser 0,1 µg/L, tandis que la somme des quatre PFAS historiques ne doit pas excéder 0,02 µg/L ; ces repères aident à interpréter les analyses de l’eau potable. Et, parce que les contrôles se poursuivent, l’outil promet une actualisation mensuelle, ce qui est déterminant pour suivre, dans l’eau potable, l’émergence de nouveaux polluants ou la résorption de dépassements.

Des chiffres contrastés, mais une eau potable globalement conforme

Les premiers constats montrent que l’eau potable est majoritairement conforme, néanmoins les polluants restent à surveiller. Plus de 87 % des UDI fournissent une eau potable sans dépassement des limites sanitaires, ce qui confirme, d’emblée, une tendance rassurante pour l’eau potable. Toutefois, environ 709 UDI (soit 3 %) pourraient faire l’objet de recommandations de restriction de consommation de l’eau potable, signe que certains polluants atteignent par endroits des niveaux problématiques. Dans le détail, 176 UDI dépassent la limite de qualité pour les nitrates dans l’eau potable, un polluant agricole classique qui reste, néanmoins, très suivi.

Côté PFAS, l’eau potable montre 141 UDI en dépassement des valeurs réglementaires ou recommandées, et 12 UDI franchissent les limites sanitaires ; il s’agit, dès lors, de situations sensibles que l’outil permet d’identifier rapidement. Enfin, la présence de pesticides dans 31,5 % des UDI rappelle que l’eau potable subit l’empreinte diffuse des usages passés, notamment avec le chloridazone desphényl, polluant responsable de 86 % des non-conformités, tandis que le métabolite de chlorothalonil R471811 est relevé dans 22,3 % des UDI – autant d’indicateurs utiles pour prioriser les plans d’action sur l’eau potable.

Une géographie des risques et un suivi à compléter pour l’eau potable

Sur le terrain, l’eau potable n’est pas exposée de manière uniforme aux polluants. Le nord et la Picardie concentrent, en effet, une majorité de non-conformités et de recommandations de non-consommation d’eau potable, souvent liées aux métabolites de pesticides. Ailleurs, l’eau potable est davantage affectée par d’autres polluants : les PFAS sont plus fréquents autour d’activités industrielles, alors que des dépassements de CVM peuvent survenir dans des réseaux anciens en PVC.

Ainsi, l’outil dessine, pour l’eau potable, des cartes de risques locales et actionnables. Cependant, le suivi de certains polluants reste lacunaire dans l’eau potable. Pour les PFAS, plus de la moitié des UDI (52,4 %) ne disposent pas encore d’analyses récentes, ce qui demande, donc, une montée en puissance des contrôles pour mieux caractériser l’eau potable. Les ONG indiquent que la carte sera mise à jour chaque mois, ce qui permettra, ainsi, d’intégrer progressivement les résultats manquants sur l’eau potable et d’ajuster les priorités locales face aux polluants émergents.

Ce que change l’outil pour l’eau potable

Au-delà du diagnostic, l’eau potable est un bien commun soumis à des arbitrages économiques et sanitaires, et l’outil éclaire ces arbitrages face aux polluants. Lou Welgryn, coprésidente de Data For Good, résume l’ambition : permettre aux populations de comprendre l’impact des activités humaines sur l’eau potable afin de « comprendre et agir ». Concrètement, cette transparence oriente les investissements : traitement ciblé des polluants, priorisation des renouvellements de conduites, ou encore gestion préventive des captages pour sécuriser l’eau potable.

Parallèlement, les ONG insistent pour maintenir la confiance dans l’eau potable, car les situations d’extrême pollution restent rares et l’eau potable demeure très contrôlée. Continuer à boire l’eau potable évite, en outre, des reports vers l’eau embouteillée qui engendrent des coûts supplémentaires et des externalités plastiques. L’outil peut donc, à terme, amortir des dépenses publiques et privées en ciblant les polluants prioritaires et en réduisant des achats de substitution, tout en renforçant l’équité d’accès à une eau potable sûre.