Pourquoi de plus en plus de Français ouvrent un PER pour couvrir leur retraite ?

Le Plan d’Épargne Retraite (PER), lancé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte, attire un nombre croissant d’épargnants. Entre réformes fiscales et vieillissement de la population, il s’est installé comme un moyen de préparer sa retraite, en grande partie pour ses avantages fiscaux. Comment expliquer cet engouement pour ce placement de long terme ?

Un succès chiffré et une fiscalité qui plaît

Depuis son lancement, le PER compte près de 13 millions de détenteurs, pour un encours de 150,4 milliards d’euros fin 2025, en hausse de 20 % par rapport à 2024, rapporte La Voix du Nord. Son principal atout reste fiscal : les versements volontaires se déduisent du revenu imposable, un mécanisme intéressant surtout pour les contribuables fortement imposés. Un versement de 10 000 € rapporte ainsi 3 000 € d’économie d’impôt pour une tranche marginale d’imposition à 30 %.

Cet avantage explique pourquoi beaucoup d’épargnants, en particulier les cadres et les indépendants, intègrent le PER dans une stratégie longue. Les plafonds de déduction pour 2026 s’échelonnent de 4 710 € à 37 680 € pour les salariés, et montent jusqu’à 88 911 € pour les travailleurs non salariés.

Une flexibilité appréciable et les cas de déblocage anticipé

Au moment de la sortie, le PER laisse le choix entre le capital, la rente ou un mélange des deux. Quelques situations ouvrent aussi droit à un déblocage anticipé, comme l’achat d’une résidence principale. Le produit dépasse ainsi le seul cadre de la retraite : il peut financer un projet de vie ou préparer la transmission du patrimoine.

Les frais méritent toutefois attention : frais d’entrée, frais de gestion et frais liés aux unités de compte peuvent peser sur la performance à long terme. Mieux vaut donc les négocier et choisir ses supports d’investissement avec soin.

Un complément utile pour sa stratégie patrimoniale

Le système de retraite français repose surtout sur la répartition, où les actifs financent les pensions des retraités, et son avenir suscite des doutes. Dans ce contexte, le PER s’est installé comme un complément. Le vieillissement de la population et les évolutions du marché du travail poussent un nombre croissant d’épargnants à constituer eux-mêmes une part de leurs revenus futurs.

Le PER se marie avec d’autres placements, comme l’assurance-vie ou le Plan d’Épargne en Actions (PEA), dans une approche patrimoniale d’ensemble. L’épargnant profite de l’avantage fiscal à l’entrée et garde une souplesse au moment de récupérer son capital.

Des offres qui évoluent et une meilleure éducation financière

L’arrivée d’offres en ligne, souvent plus transparentes et moins chargées en frais, a avivé la concurrence entre banques, assureurs et courtiers. Ces formules ont rendu le PER plus accessible et incitent les particuliers à se renseigner et à comparer avant de souscrire.