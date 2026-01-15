Assurance vie : ces fonds euros 2025 créent la surprise avec des rendements inattendus

Alors que l’année 2025 vient à peine de commencer, les premiers rendements des fonds en euros pour cette période commencent à apparaître. Ces chiffres intéressent particulièrement les titulaires de contrats d’assurance-vie, car ils permettent de mesurer la performance des offres disponibles. Les données publiées sur Good Value For Money ont été relayées par le média MoneyVox et offrent une première comparaison utile.

Le point sur les rendements en 2025

L’année 2025 démarre plutôt bien avec une légère hausse du taux moyen des fonds en euros. L’hypothèse d’une progression du taux moyen de 2,60 % en 2024 à 2,65 % en 2025 semble se confirmer, selon Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Good Value For Money. Les mutuelles tirent leur épingle du jeu, proposant des taux souvent bien supérieurs à la moyenne. Le marché mobilise différents types d’acteurs : mutuelles, assureurs traditionnels, bancassureurs et fintechs.

Plusieurs contrats se distinguent par des performances record. Garance Vivacité, édité par Garance Retraite, affiche un rendement de 4,50 % pour 2025, replicant sa performance de 2024 et se plaçant en tête du classement. AMPLI-Assurance Vie de la mutuelle AMPLI propose quant à lui un taux stable de 3,75 %, identique à l’année précédente.

Quels contrats sortent du lot ?

Le contrat Actépargne 2 de La France Mutualiste affiche un rendement solide de 3,50 %, malgré une légère baisse par rapport à 2024 où il était à 3,60 %. Milleis Horizon Vie annonce un taux net de frais de gestion de 2,75 %, et RES Multisupport de MACSF propose 3,15 % net de frais de gestion.

On note aussi de bonnes performances chez Maif (taux de 3,05 %) et chez Macif (taux de 2,70 %, identique aux deux années précédentes). Pour Macif, son contrat patrimonial Jeewan peut atteindre jusqu’à 3,40 %. La France Mutualiste et Mon Petit Placement affichent toutes deux un rendement de 3,5 % pour leurs contrats d’assurance vie.

Certaines voix interrogées par MoneyVox évoquent une possible baisse à 2,5 % pour certaines options. De leur côté, des groupes comme le Crédit Agricole et le Groupe BPCE doivent communiquer leurs résultats mi-janvier et à la fin du mois, respectivement.