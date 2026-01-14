Vous avez peut-être de l’argent oublié sur votre épargne salariale (et personne ne vous prévient)

Le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) est souvent peu connu, mais il mérite l’attention des salariés. À une époque où épargner et sécuriser ses finances personnelles prend de l’importance, le PEE reste une solution intéressante pour se constituer une épargne à long terme, tout en profitant des apports de l’employeur. Cela dit, la paperasserie autour de ce type de placement peut être dense, et il n’est pas rare que des sommes importantes restent oubliées quand un salarié quitte son entreprise ou change de poste.

Comment fonctionne le PEE

Le PEE, ou Plan d’Épargne Entreprise, est avant tout un outil d’épargne collectif visant à créer une épargne sous forme de valeurs mobilières avec l’aide financière de l’entreprise. Il n’est pas forcément obligatoire dans toutes les entreprises, mais il devient quasi incontournable lorsqu’un accord de participation est en place. Tous les salariés peuvent y accéder dès que cet accord existe, même si certains employeurs exigent une ancienneté pouvant aller jusqu’à 3 mois.

D’après actu.fr, les participants peuvent alimenter le plan de plusieurs façons. On peut effectuer des versements volontaires pouvant aller jusqu’à 25 % de la rémunération annuelle brute. Les sommes issues de l’intéressement, de la participation, des primes de partage de valeur (PPV) et des primes du plan de valorisation de l’entreprise (PPVE) peuvent également y être versées. Les droits acquis sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être transférés au PEE. Selon certains règlements, un versement minimal de 160 € par an peut être demandé.

L’abondement : ce qu’il rapporte et quand on peut retirer

Un point important du PEE, c’est l’abondement de l’entreprise, qui donne un véritable coup de pouce aux salariés qui épargnent, contribuant à l’optimisation fiscale. Cet apport est strictement encadré : il ne peut pas dépasser trois fois le montant versé par le salarié et il est plafonné à 3 844,8€ par an. Pour beaucoup, c’est une incitation forte à alimenter le plan.

Les sommes placées dans le PEE sont normalement bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Parmi les situations ouvrant droit à un déblocage anticipé figurent notamment :

  • le mariage
  • la conclusion d’un Pacs
  • la naissance ou adoption d’un troisième enfant
  • le divorce
  • la rupture du contrat de travail
  • et bien d’autres événements personnels ou professionnels

Pour les salariés qui ne remplissent pas ces critères, il faut patienter avant de récupérer l’argent investi.

Un dispositif souvent oublié

Il arrive fréquemment que le PEE soit laissé de côté après un départ ou un changement d’emploi. Résultat : des montants parfois conséquents restent bloqués sur des comptes oubliés. Les démarches pour récupérer cet argent sont généralement accessibles et représentent un bon point de départ pour mieux gérer ses finances.

