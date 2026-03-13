Chute des seniors : un phénomène en forte hausse et encore mal expliqué

Le 12 mars 2026, Santé publique France a publié un bilan détaillé sur les accidents liés à une chute chez les personnes âgées en France. Les données pour l’année 2024 révèlent une progression notable de la mortalité chez les seniors, un phénomène d’autant plus marquant que le taux de décès rapporté à la population âgée a lui aussi augmenté. La chute mortelle progresse plus vite que la seule croissance du nombre de personnes âgées.

Une chute de plus en plus mortelle chez les seniors

Les chiffres publiés par Santé publique France témoignent d’une aggravation nette de la situation. En 2024, 20 148 personnes âgées de 65 ans et plus sont décédées à la suite d’une chute, soit un taux de mortalité standardisé de 138 pour 100 000 habitants de cette tranche d’âge, selon le bulletin épidémiologique publié par l’agence sanitaire le 12 mars 2026. Dans le même temps, 174 824 hospitalisations liées à une chute ont été enregistrées chez les plus de 65 ans, ce qui correspond à 1 198 hospitalisations pour 100 000 habitants, un niveau en hausse de 20,5 % par rapport à 2019, selon Santé publique France. Ainsi, la chute s’impose comme la première cause de mort accidentelle chez les seniors, un statut déjà ancien mais désormais accentué par la dynamique récente des décès. Les données montrent d’ailleurs que plus de 20 000 morts en 2024 représentent environ 5 000 décès de plus qu’en 2019.

Par comparaison, un peu plus de 3 000 personnes sont mortes dans des accidents de la route en 2024, selon l’Observatoire national de la sécurité routière, chiffres relayés par Le Figaro. Cette progression ne se limite pas aux hospitalisations ou au nombre brut de décès. Elle concerne également la fréquence du phénomène. En effet, les données montrent que la chute est de plus en plus fréquente parmi les seniors, ce qui renforce mécaniquement son impact sanitaire. De plus, les conséquences sont souvent graves chez ces patients âgés, notamment en raison de fractures, de traumatismes crâniens ou d’une perte rapide d’autonomie après l’accident.

Une hausse des chutes chez les seniors qui dépasse le vieillissement démographique

À première vue, la croissance du nombre de chutes pourrait être attribuée au vieillissement de la population française. Pourtant, les données montrent une évolution plus préoccupante. Entre 2019 et 2024, le taux de mortalité lié à une chute rapporté aux plus de 65 ans a augmenté de 18 %, selon Santé publique France. Ce point est capital, car il signifie que la chute mortelle devient plus fréquente parmi les seniors eux-mêmes, indépendamment de leur nombre. La probabilité qu’une personne âgée décède après une chute est aujourd’hui plus élevée qu’il y a quelques années. Selon l’analyse publiée dans Le Quotidien du Médecin le 12 mars 2026, « l’augmentation des taux de mortalité entre 2020 et 2024 est plus importante que ce qui était attendu », indique Santé publique France dans son bilan. Par ailleurs, les statistiques mettent en évidence un phénomène fortement lié à l’âge.

Le risque d’hospitalisation après une chute est 8,6 fois plus élevé chez les plus de 85 ans que chez les 65-74 ans, tandis que le risque de décès est 29 fois plus élevé, selon Santé publique France, 12 mars 2026. Cette progression illustre l’extrême vulnérabilité des seniors les plus âgés face à ces accidents domestiques. Les différences entre hommes et femmes sont également marquées. Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à être hospitalisées après une chute, mais les hommes présentent un risque plus élevé d’en mourir. De plus, certaines régions françaises affichent des taux supérieurs à la moyenne nationale, notamment le Grand Est, la Normandie, la Bretagne et l’Auvergne-Rhône-Alpes, selon Santé publique France.

Des causes encore incertaines derrière la hausse des chutes chez les seniors

Malgré la précision des données, les experts reconnaissent ne pas disposer d’explication unique pour cette hausse des chutes mortelles chez les seniors. L’agence sanitaire évoque plusieurs hypothèses sans pouvoir établir de causalité définitive. La période de la pandémie de Covid-19 pourrait notamment avoir joué un rôle indirect. Les restrictions sanitaires auraient entraîné une diminution de l’activité physique chez les personnes âgées, ce qui pourrait avoir accentué la perte musculaire et la fragilité. Selon Santé publique France, les mesures de distanciation sociale ont pu favoriser « l’inactivité physique et la sédentarité du fait des mesures de distanciation sociale », analyse rapportée par Le Quotidien du Pharmacien.

Une autre hypothèse concerne l’amélioration du repérage des causes de décès. Les certificats médicaux seraient aujourd’hui plus précis pour identifier une chute comme facteur initial du décès. Cette meilleure documentation pourrait contribuer à faire apparaître une augmentation statistique du phénomène. Enfin, la dimension saisonnière reste importante. Les données montrent que la chute mortelle chez les seniors survient plus souvent en hiver. Les conditions climatiques, la présence de verglas ou encore les infections hivernales pourraient augmenter la vulnérabilité des personnes âgées durant cette période. Au-delà de ces hypothèses, les spécialistes insistent sur la complexité du phénomène. Santé publique France conclut ainsi que la surveillance épidémiologique doit être renforcée afin de comprendre l’évolution du risque et de mieux cibler les politiques de prévention.