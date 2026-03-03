Après 65 ans, cette bonne surprise fiscale que peu de seniors ont vue venir en 2026

En 2026, les seniors et les personnes en invalidité pourraient voir leur impôt allégé de manière significative.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Après 65 ans, cette bonne surprise fiscale que peu de seniors ont vue venir en 2026
Après 65 ans, cette bonne surprise fiscale que peu de seniors ont vue venir en 2026 | Social Mag
LinkedInWhatsApp

Les personnes âgées de plus de 65 ans et celles en situation d’invalidité bénéficieront d’un abattement fiscal revalorisé en 2026. L’idée est d’alléger l’impôt des contribuables les plus modestes en réduisant leur facture fiscale. Cette mesure arrive alors que le pouvoir d’achat des seniors et des personnes invalides reste une préoccupation majeure.

Ce qui change pour l’abattement fiscal

Le gouvernement reconduit l’abattement spécifique pour les personnes âgées aux ressources modestes, avec une revalorisation de 0,9 % en 2026, confirme Marie France. La mesure vise principalement les seniors de plus de 65 ans et les personnes répondant aux critères d’invalidité. L’objectif affiché : offrir un réduction de l’impôt qui devrait aussi simplifier la déclaration de revenus pour les bénéficiaires.

Pour être éligible, il suffit qu’au moins une personne du foyer fiscal ait plus de 65 ans ou entre dans les critères d’invalidité. Les revenus pris en compte sont ceux perçus en 2025 et déclarés en 2026, ils servent à déterminer le plafonnement applicable à l’abattement.

Plafonds et montants : les chiffres à connaître

Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : pour des revenus de 2025 ne dépassant pas 17 670 €, l’abattement appliqué sera de 2 822 € (anciennement 2 796 €).

  • Pour des ressources situées entre 17 670 € et 28 430 €, l’abattement sera de 1 411 €.
  • Pour les revenus nets globaux au-delà de 28 430 €, l’abattement ne s’applique plus.

Cette revalorisation peut alléger l’impôt d’une partie des retraités, voire le supprimer pour certains. Avec la conjoncture économique actuelle et la logique du « chaque euro compte », cette mesure peut produire des effets concrets, surtout pour les ménages les plus modestes.

Couples et personnes invalides : cas particuliers

Les couples mariés ou pacsés ont une disposition avantageuse : si les deux conjoints remplissent la condition d’âge, l’abattement est doublé. Concrètement, un couple dont chacun répond aux critères peut atteindre 5 644 € d’abattement pour la tranche la plus basse de revenus.

Pour les personnes en situation d’invalidité, l’abattement s’applique à plusieurs catégories bien définies : les titulaires d’une pension militaire pour incapacité d’au moins 40 %, les bénéficiaires d’une pension d’invalidité liée à un accident du travail d’au moins 40 %, ainsi que les titulaires d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) ayant un taux d’incapacité d’au moins 80 %.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Il s’endette à la retraite pour une pelleteuse : son pari fou lui rapporte 3 000 € par mois
Retraite

Il s’endette à la retraite pour une pelleteuse : son pari fou lui rapporte 3 000 € par mois

Taxe foncière : au-delà de ce montant, l’État doit vous rendre de l’argent
Retraite

Taxe foncière : au-delà de ce montant, l’État doit vous rendre de l’argent

Scandale en Suisse : ce couple de retraités dissimulait 1 million d'euros au fisc
Retraite

Scandale en Suisse : ce couple de retraités dissimulait 1 million d’euros au fisc

Bonne surprise pour les retraités : votre pension pourrait enfin vous coûter moins cher
Retraite

Bonne surprise pour les retraités : votre pension pourrait enfin vous coûter moins cher

Ils paient trop sans le savoir : ce seuil 2026 qui peut alléger la taxe foncière
Retraite

Ils paient trop sans le savoir : ce seuil 2026 qui peut alléger la taxe foncière

Mars arrive… et votre retraite pourrait ne plus être la même
Retraite

Mars arrive… et votre retraite pourrait ne plus être la même

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly