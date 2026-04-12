Mauvaise nouvelle pour les fans de Florent Pagny : après Toulouse, d’autres dates sautent

Florent Pagny doit reporter ses concerts à Nantes en raison d’une laryngite.

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Anthony Jacquot
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Mauvaise nouvelle pour les fans de Florent Pagny : après Toulouse, d'autres dates sautent
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La carrière musicale de Florent Pagny subit un nouveau contretemps : il a annoncé le report de ses concerts prévus au Zénith de Nantes, confirme Pure People. Mercredi 8 avril 2026, via son compte Facebook et en lien avec L Productions et le groupe Il Cello, le chanteur a expliqué que sa tournée était modifiée en raison d’une laryngite ayant provoqué une extinction de voix.

Nantes : nouvelles dates pour les concerts

Les rendez-vous du vendredi 10 avril 2026 et du samedi 11 avril 2026 au Zénith de Nantes sont reportés, respectivement au lundi 11 janvier 2027 et au mardi 12 janvier 2027. Les billets déjà achetés restent valables pour ces nouvelles dates.

Pour ceux qui préfèrent être remboursés, la procédure commence le jeudi 9 avril 2026 à 10h : il faut se rapprocher du point de vente où le billet a été acheté. Dans son message, Florent Pagny remercie chaleureusement son public pour sa compréhension et son soutien pendant ce contretemps.

Toulouse : où en est le concert ?

Ce n’est pas la première fois que des problèmes de santé perturbent la tournée. Le concert prévu à Toulouse avait déjà été déplacé et est maintenant reprogrammé au 15 décembre 2026. Les modalités de remboursement sont identiques à celles de Nantes, avec un début des remboursements fixé au 8 avril 2026 à 10h. Le chanteur affirme vouloir retrouver le plus vite possible ses fans.

La tournée 65 TOUR : Le Retour de Florent Pagny et sa santé

Florent Pagny est en pleine rémission de son cancer. « En raison d’une laryngite ayant entraîné une extinction de voix, les concerts de Florent prévus les vendredi 10 et samedi 11 avril 2026 au Zénith de Nantes sont à leur tour reportés. » a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

Ses récents soucis de santé l’ont amené à modifier certaines habitudes : il en a parlé dans un podcast avec Audrey Crespo-Mara et dans un entretien avec Télé Star. Il dit avoir repris le sport, rééquilibré son alimentation et évité le sucre pour améliorer sa forme.

La tournée, officiellement nommée 65 TOUR : Le Retour de Florent Pagny, dure sept mois. Elle représente une série importante de concerts pour l’artiste et ses collaborateurs : Levon Khozian, Salvatore Livolsi, et Sébastien Longhi.

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