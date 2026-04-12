Cette routine matinale à moins de 0,30 € par bol fait baisser le mauvais cholestérol selon une étude

Le porridge à base d’avoine est au centre d’une vive discussion dans les médias comme la BBC. Malgré les recommandations des nutritionnistes, ce plat simple est au cœur des débats, surtout sur les réseaux sociaux. Certaines variétés de porridge sont même réglementées au Royaume‑Uni parce qu’elles sont classées parmi les aliments à haute teneur en graisses, sucre et sel. Il convient de se demander quelle est la vraie valeur nutritionnelle de cet aliment et pourquoi il suscite autant d’attention.

Le porridge, un aliment riche en nutriments

Les nutritionnistes recommandent souvent les céréales complètes, parmi lesquelles l’avoine, pour leur densité nutritionnelle. Chaque type d’avoine est considéré comme une céréale complète, apportant jusqu’à 75 % de nutriments en plus que les céréales raffinées. Cette richesse vient surtout du son et du germe, qui contiennent des fibres, des vitamines B, des antioxydants, des minéraux et de faibles quantités de bonnes graisses.

Le rôle des céréales complètes dans une alimentation équilibrée est largement soutenu par la British Dietetic Association (BDA), qui insiste sur leur importance pour la santé générale.

Un ensemble de 15 études a montré que consommer trois portions de céréales complètes par jour pouvait entraîner un indice de masse corporelle plus bas et moins de graisse abdominale. De plus, les fibres présentes dans ces céréales favorisent la satiété et appétit et aident à mieux gérer l’appétit. Dr Caleigh Sawicki de l’Université de Harvard rappelle que les fibres alimentaires jouent un rôle important dans la gestion du poids.

Des bienfaits pour le cœur et pas que

Manger des céréales complètes est lié à une baisse du risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de diabète de type 2 pouvant atteindre 30 %, selon la BDA. Cette protection est attribuée aux nutriments des céréales complètes, comme le magnésium, le potassium et les antioxydants, qui contribuent aussi à faire baisser la tension artérielle. Le NHS signale qu’un tiers des adultes au Royaume‑Uni souffrent d’hypertension, souvent sans le savoir.

Un essai clinique récent révèle que le cholestérol LDL peut diminuer de 10 % après seulement deux jours d’avoine consommée à chaque repas. La bêta‑glucane, une fibre soluble présente dans l’avoine et l’orge, joue un rôle clé dans ce mécanisme.

Comment intégrer le porridge à vos repas

Pour profiter des bienfaits des céréales complètes, pensez au porridge, aux « overnight oats » ou aux « baked oats ». Des options moins attendues comme le popcorn fait maison, l’orge et le quinoa peuvent aussi entrer dans l’assiette.

Les barres énergétiques, qu’elles soient à base de flocons d’avoine et de fruits à coque, d’avoine abricot‑chocolat, ou sous forme de flapjacks, sont de bons en-cas.

Cependant, il faut bien vérifier les étiquettes des produits pour éviter les ajouts de sucre ou de sel.

Pour les personnes qui gèrent des intolérances, le sarrasin, le riz et les flocons d’avoine certifiés sans gluten sont des alternatives sûres. Les personnes souffrant du syndrome de l’intestin irritable (IBS) doivent rester attentives aux FODMAPs, présents notamment dans le blé et le seigle.