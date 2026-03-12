« On a tout payé nous-mêmes » : la colère monte chez les Français rapatriés du Moyen-Orient

Le rapatriement récent de Français bloqués au Moyen-Orient s’est déroulé dans la confusion et a coûté cher à ceux qui sont rentrés. Selon plusieurs sources, dont RTL, beaucoup de touristes ont dû régler eux-mêmes des frais importants, dénonçant l’absence de responsabilité financière. Le retour a été difficile sur le plan humain et matériel pour plus d’un millier de voyageurs, certains ayant subi des retards et de longs déplacements dans des conditions éprouvantes.

Un trajet compliqué et des témoignages qui touchent

L’opération a rencontré plusieurs obstacles dès le départ, au consulat de France à Dubaï, où les premiers convois ont été formés. Les rapatriés ont ensuite traversé les Émirats arabes unis pour rejoindre Oman par la route. Laurence, l’une des personnes rapatriées, raconte à actu.fr que le trajet en car a duré 10 h 30, alors qu’on leur avait annoncé six heures. Le groupe a ensuite pris la direction de l’aéroport d’Oman, où les passagers ont été reçus par l’ambassadeur de France avant de s’enregistrer pour un vol opéré par Air France.

Le départ prévu à 21 h 30 a finalement été retardé d’une heure trente, ce qui a accentué la fatigue et la déception parmi les rapatriés. Anthony, venu en week-end à Dubaï, dit avoir payé 350 € pour son billet de rapatriement, alors que des billets commerciaux auraient pu monter jusqu’à 3 000 €. Séverine, bloquée avec sa famille à Dubaï, exprime son indignation face à l’absence totale de prise en charge des frais supplémentaires comme l’hébergement ou la prolongation forcée du séjour.

Des difficultés qui ont duré pour beaucoup de voyageurs

Beaucoup de touristes ont vécu une période de confinement prolongée, bloqués dans des zones instables pendant une dizaine de jours. Plus de 1 000 Français sont finalement rentrés en France, atterrissant à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (aéroport de Paris). Leur retour a été ponctué de frustration : Louis a dit au micro de RTL ressentir un immense soulagement en survolant la Grèce, en voyant enfin le territoire européen.

Le retour a été à la fois épuisant et chargé d’émotion. Séverine, qui voyageait avec des enfants, décrit une épreuve qu’elle ne souhaite à personne. Elle évoque aussi une perte financière importante : « Les vacances pour lesquelles on avait un peu économisé, ça nous a coûté le triple. On a perdu 500 euros, en plus de tout ce qu’il y a à côté. »

Beaucoup de rapatriés ont eu le sentiment d’avoir été laissés seuls face à des frais imprévus qui ont pesé lourd sur leur budget. « On nous a laissé nous débrouiller au niveau des frais supplémentaires. On a eu aucune prise en charge », déplore Séverine, un sentiment partagé par plusieurs voyageurs.