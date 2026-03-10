Médecine : une double greffe change la vie d’un patient diabétique

Une double greffe particulièrement complexe a été annoncée, le 10 mars 2026, par le CHU de Toulouse. L’intervention concerne un patient diabétique atteint d’une insuffisance rénale chronique avancée. Elle associe une transplantation rénale et une greffe d’îlots pancréatiques provenant du même donneur décédé. Cette double greffe constitue une première en France pour ce type de donneur et illustre une avancée majeure dans la prise en charge des formes graves de diabète.

Une double greffe coordonnée entre Toulouse et Montpellier pour un patient diabétique

Cette double greffe repose sur une organisation médicale particulièrement précise. D’un côté, les chirurgiens du CHU de Toulouse ont réalisé la transplantation rénale. De l’autre, les spécialistes du CHU de Montpellier ont isolé et préparé les îlots pancréatiques destinés à restaurer la production d’insuline. Ce travail simultané a permis de mener à bien la double greffe dans un délai compatible avec la viabilité des cellules, selon les informations rapportées par Franceinfo le 10 mars 2026.

Cette double greffe concernait un patient diabétique souffrant d’un diabète de type 1 et d’une insuffisance rénale sévère. Selon les informations communiquées par le CHU de Toulouse, le malade était sous dialyse depuis plusieurs années. L’établissement a d’ailleurs déclaré : « Nos équipes ont réalisé avec succès une double greffe rein–îlots pancréatiques issue d’un même donneur Maastricht 3 ».

La double greffe, nouvelle piste pour traiter le diabète compliqué

Le principe de cette double greffe repose sur la complémentarité des deux interventions. La greffe de rein permet de restaurer la fonction rénale et d’arrêter la dialyse. Dans le même temps, la greffe d’îlots pancréatiques introduit dans l’organisme des cellules capables de produire de l’insuline. Ces cellules spécialisées, appelées îlots de Langerhans, sont implantées dans le foie du patient afin de réguler le taux de glucose sanguin.

Selon les données médicales disponibles, environ 300 000 personnes vivent avec un diabète de type 1 en France. Dans les formes les plus sévères, la maladie peut entraîner des complications majeures, notamment une insuffisance rénale terminale. La double greffe représente une solution thérapeutique rare mais prometteuse pour les patients diabétiques dont l’état ne permet pas une greffe de pancréas classique.

Une opération réussie grâce à une mobilisation collective

La réussite de cette double greffe tient aussi à la coordination entre plusieurs équipes hospitalières. L’intervention a mobilisé des chirurgiens vasculaires, des spécialistes en radiologie interventionnelle, des diabétologues et des néphrologues. Cette collaboration étroite a permis d’organiser le prélèvement, la préparation des cellules pancréatiques et la transplantation dans des conditions optimales. Aujourd’hui, les premiers résultats sont particulièrement encourageants. Le CHU de Toulouse indique que « le patient n’a plus besoin de dialyse et produit désormais lui-même une partie de son insuline », selon l’établissement dans sa communication officielle du 10 mars 2026.

Pour les médecins impliqués, cette double greffe représente donc une avancée concrète pour les patients diabétiques. La néphrologue Laure Esposito souligne ainsi : « Permettre aux patients de ne plus être dialysés ni diabétiques est une immense satisfaction pour nos équipes. Ces avancées sont possibles grâce aux donneurs et à la mobilisation de soignants passionnés », a déclaré la spécialiste, selon le CHU de Toulouse.