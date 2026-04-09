Le sucre influence-t-il vraiment la mémoire à long terme ?

Le sucre au cœur des mécanismes de mémoire à long terme

Le sucre s’impose désormais comme un acteur inattendu de la mémoire, selon des travaux menés par une équipe du CNRS à Paris. Dès le 25 mars 2026, les chercheurs ont mis en évidence que des neurones sensibles au fructose participent directement à la mémoire à long terme. Ainsi, le sucre ne se limite pas à un simple carburant énergétique, mais agit aussi sur les circuits cognitifs impliqués dans la mémoire. En effet, ces scientifiques ont étudié la drosophile, une mouche dont le cerveau partage des mécanismes fondamentaux avec celui de l’humain. Selon Le Monde, le 7 avril 2026, « Notre équipe cherche à expliquer les phénomènes de consolidation de la mémoire olfactive », explique Pierre-Yves Plaçais, chercheur au CNRS.

Cette approche permet de comprendre comment le sucre influence la mémoire au niveau neuronal, notamment via des circuits jusque-là associés uniquement à l’alimentation. De plus, les expériences ont montré que même en l’absence de besoin énergétique, la présence de sucre déclenche une activité cérébrale comparable à celle d’un état de faim. Ce phénomène suggère que le sucre agit comme un signal biologique favorisant la mémoire. Par conséquent, le cerveau semble détourner des mécanismes nutritionnels pour renforcer la mémoire, ce qui constitue une avancée majeure dans la compréhension des processus cognitifs.

Quand le sucre déclenche une “fausse faim” au service de la mémoire

Le rôle du sucre dans la mémoire repose sur un mécanisme particulièrement étonnant. Lors d’expériences répétées, les chercheurs ont associé une odeur à une décharge électrique, afin de provoquer un apprentissage aversif. Dans ce contexte, la mémoire à long terme se forme sur une durée d’environ six heures chez la mouche. Cependant, ce processus s’accompagne d’une modification profonde de la perception interne. « Au cours du conditionnement, un système se met en place, qui biaise la perception de l’état interne par le cerveau », précise Pierre-Yves Plaçais dans Le Monde.

Le cerveau simule un état de faim, même lorsque l’organisme est rassasié, afin de favoriser la prise de sucre et, par extension, la consolidation de la mémoire. En parallèle, cette activation neuronale se traduit par des comportements mesurables. Les mouches conditionnées montrent une forte attirance pour le sucre, même après avoir mangé. Selon CNews, cette réponse neuronale confirme que « le sucre active les neurones sensibles au fructose qui produisent une hormone essentielle à la mémoire à long terme ». Ainsi, le sucre devient un déclencheur biologique de la mémoire, et non plus un simple apport calorique.

Le sucre, une clé biologique pour renforcer la mémoire ?

Au-delà de ces observations, les chercheurs ont identifié une molécule centrale dans ce processus : la thyrostimuline. Cette hormone, produite par les neurones sensibles au sucre, est indispensable à la consolidation de la mémoire. Lorsque sa production est bloquée, la mémoire à long terme ne se forme plus correctement. Par ailleurs, cette découverte ouvre des perspectives majeures en neurosciences. « Cette étude est vraiment novatrice par sa démonstration que des neurones de l’alimentation sont aussi impliqués dans la mémoire », souligne Giuseppe Gangarossa, professeur à l’université Paris Cité, dans Le Monde. Ce lien direct entre sucre et mémoire remet en question la vision traditionnelle d’un cerveau indépendant des processus métaboliques. Toutefois, les chercheurs appellent à la prudence.

L’étude a été réalisée chez la mouche, et non chez l’humain. Comme le rappelle CNews, le 9 avril 2026, il n’est pas question d’augmenter sa consommation de sucre sans discernement. D’autant plus que d’autres travaux indiquent qu’un excès de sucre peut altérer la mémoire, notamment en réduisant le volume de structures cérébrales essentielles comme l’hippocampe. Enfin, ces résultats suggèrent que la mémoire dépendrait étroitement du métabolisme énergétique. Le cerveau, qui consomme environ 20 % de l’énergie totale du corps, utilise notamment le sucre pour fonctionner, selon une conférence de la Semaine du cerveau, le 16 mars 2026. Dès lors, le sucre apparaît comme un élément clé, mais à manier avec équilibre, dans les mécanismes de la mémoire.