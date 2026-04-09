Pourquoi de plus en plus de retraités renoncent à leur aide à domicile : le nouveau calcul qui fait perdre plusieurs centaines d’euros par an

En vue d’un réajustement des politiques fiscales et sociales, le gouvernement français s’apprête à relever l’âge minimal donnant droit à une exonération totale de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile. Le ministère du Travail a confirmé cette réforme le 4 avril 2026 : le seuil passerait de 70 ans à 80 ans. Si l’objectif affiché est de mieux cibler les aides fiscales, cette décision entraînera des conséquences importantes pour de nombreux seniors qui en bénéficient aujourd’hui.

L’exonération va être plus ciblée

Jusqu’ici, un particulier employant une aide à domicile bénéficiait d’une exonération de cotisations patronales dès 70 ans, sans condition de ressources ni de niveau de dépendance. La nouvelle mesure reculera ce seuil à 80 ans. Le ministère du Travail indique que cette évolution « vise à recentrer les aides sur ceux qui en ont besoin », autrement dit les publics les plus fragiles comme les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la prestation spécifique dépendance (PSD), ainsi que les parents d’enfants handicapés et les familles en difficulté.

La direction de la Sécurité sociale a estimé que l’ancienne « niche sociale » était « non ciblée » et « largement anti-redistributive ». Les Échos relève cette critique. Le ministère a aussi fait valoir que ce critère d’âge était insuffisant puisqu’il permettait à certaines personnes de profiter de la mesure sans autre critère de revenu ni signe de fragilité.

Quelles alternatives pour les 70, 79 ans

Pour les seniors âgés de 70 à 79 ans, visés par la nouvelle règle, d’autres dispositifs restent disponibles, notamment les avantages fiscaux tels que le crédit d’impôt « service à la personne ». Ce crédit couvre 50 % des dépenses liées à l’emploi d’une aide à domicile, dans la limite d’un plafond variable selon la situation de l’employeur. Sont concernées la préparation de repas à domicile, la gestion du linge, l’aide à la mobilité, ainsi que d’autres prestations de maintien à domicile pour les personnes âgées. Ces services représentent une part importante des prestations facturées aux seniors et touchent directement leur quotidien, des tâches ménagères aux aides à la mobilité.

Ce recentrage des aides vise à alléger le coût du soutien à domicile pour les personnes les plus dépendantes ou à faibles ressources, tandis que d’autres devront s’adapter financièrement. Les seniors âgés de 70 à 79 ans devront s’adapter financièrement, tandis que certains pourraient bénéficier d’une exonération totale de la taxe foncière.