Réforme des retraites suspendue : pourquoi partir plus tôt pourrait vous coûter cher

Avec la suspension récente de la réforme des retraites, beaucoup de salariés se retrouvent à un vrai carrefour de carrière. Le gel de l’âge légal de départ pose pas mal de questions stratégiques et financières, surtout pour les générations 1964 et 1965 dont les plans peuvent être bousculés. Partir départ anticipé peut sembler tentant, mais le prix à payer sur la durée peut être important.

Ce que ça change pour les personnes nées en 1964 et 1965

Beaucoup de personnes nées en 1964 et 1965 sont directement concernées par ce bouleversement, notamment les générations concernées. Prenons l’exemple d’une personne née en février 1964. Avant la suspension, elle envisageait de partir en mars 2027. Désormais, elle pourrait arrêter de travailler dès décembre 2026, à 62 ans et neuf mois, soit trois mois plus tôt que prévu.

Pour ce groupe, chaque mois de travail en plus, jusqu’aux dates recommandées du 1er décembre 2026, 1er mars 2027 ou 1er avril 2027, peut faire varier sensiblement le montant de la pension.

Le calcul de la retraite repose surtout sur les meilleurs salaires de la carrière et le nombre de trimestres travaillés. Une année 2026, même si elle est financièrement bonne, ne sera prise en compte que si elle est entièrement travaillée. Quitter en décembre peut donc exclure 2026 du calcul et priver l’assuré d’un ajustement favorable pour sa future pension.

Ce que ça coûte sur le long terme

Les effets financiers d’une telle décision ne sont pas négligeables. Philippe Bainville, expert à l’Assurance retraite, souligne dans Ouest France : « Cela peut valoir le coup de travailler un peu plus, pour gommer une mauvaise année en termes de salaire. »

Travailler quelques mois supplémentaires pour que l’année soit comptée peut rapporter, selon les cas, 15 à 20 € bruts de plus par mois, soit environ 200 € par an. Sur une durée de perception de 25 à 30 ans, la différence peut devenir notable.

Il faut donc bien réfléchir. Pour éviter les erreurs irréversibles, il est recommandé d’utiliser les simulateurs en ligne présents sur les sites des caisses de retraite, et de comparer les montants pour les différentes dates de départ. Une simulation attentive sur les trois dates citées permettra de choisir l’option la plus avantageuse sans perdre de revenus sur le long terme.