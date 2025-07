Départ anticipé à la retraite : êtes-vous éligible dès 60 ans ?

La retraite demeure une étape importante pour beaucoup de travailleurs qui cherchent à préparer leur avenir. Avec les dernières réformes, on entend souvent parler des modalités pour partir avant l’âge légal. Cet article explique en détail les critères à respecter pour opter pour un départ anticipé – notamment via le dispositif « carrière longue » – et présente aussi d’autres solutions possibles.

Comment partir à la retraite dès 60 ans

Le dispositif « carrière longue » permet à certains salariés de quitter le boulot avant l’âge légal fixé à 64 ans. Pour en profiter, il faut avoir commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans. Mais ce n’est pas suffisant : il faut aussi avoir validé un nombre précis de trimestres.

Il est important de distinguer les trimestres cotisés des trimestres validés. Ainsi, même si vous cumulez 172 trimestres validés, un départ anticipé peut être compromis si certains trimestres n’ont pas été réellement cotisés, ce qui est souvent le cas pour les carrières incomplètes. Par exemple, pour envisager un départ à 60 ans, le salarié doit avoir au moins 5 trimestres cotisés avant la fin de l’année civile de ses 18 ans.

Comment la réforme de 2023 a modifié les règles

La réforme de 2023 a mis en avant les seuils d’âge appliqués dans le dispositif « carrière longue ». Prenons un exemple : si une personne née en juillet ne dispose que de 4 trimestres cotisés à ses 18 ans, elle ne pourra pas partir à 60 ans. En revanche, elle pourra viser un départ à 62 ans si elle cumule 5 trimestres cotisés avant ses 20 ans.

Ces modifications visent à clarifier la procédure tout en garantissant une certaine équité entre les travailleurs qui ont commencé leur carrière très tôt.

D’autres solutions pour un départ anticipé

En dehors du dispositif « carrière longue », il existe d’autres alternatives pour partir plus tôt, mais elles reposent sur des conditions bien précises. Par exemple, les personnes souffrant d’une incapacité ou d’un handicap (avec un taux d’au moins 50 %) et justifiant d’une durée d’assurance suffisante peuvent prétendre à une retraite dès 55 ans.

Certaines professions réglementées bénéficient aussi de dérogations leur permettant de quitter le monde du travail avant 60 ans. C’est le cas des militaires, des danseurs de l’Opéra de Paris, des policiers et des contrôleurs aériens, qui peuvent bénéficier d’une retraite anticipée. De plus, certains régimes spéciaux – notamment ceux de la RATP et d’EDF – maintiennent les règles d’antan pour les embauchés avant le 1er septembre 2023.

Pour éviter les erreurs courantes lors du passage à la retraite, il est recommandé de faire une simulation sur le site officiel info-retraite.fr. Consulter un conseiller spécialisé peut également être une bonne idée pour mieux connaître vos droits et choisir la stratégie la plus adaptée à votre situation.

Planifier son départ en retraite avec attention reste important dans le climat actuel, marqué par de fréquentes modifications législatives. En connaissant bien des dispositifs comme la carrière longue et en étudiant chaque alternative, chacun peut préparer au mieux son avenir tout en assurant une stabilité financière.