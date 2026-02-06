Impôts locaux 2026 : les propriétaires n’en reviennent pas, cette taxe chute partout en France

Depuis quelques années, les propriétaires en France ont vu leurs impôts locaux augmenter de façon constante : la taxe foncière, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Mais pour 2026, il y a une surprise : la taxe d’aménagement est réduite, offrant un peu de répit aux contribuables.

À quoi sert la taxe d’aménagement et qui la perçoit

La taxe d’aménagement est perçue par les communes et les départements. Elle sert à financer les équipements publics, comme les voiries.

Elle concerne les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement qui exigent une autorisation d’urbanisme, que ce soit par permis de construire ou par des déclarations préalables.

Les propriétaires sont particulièrement concernés lors d’aménagements comme la construction d’une piscine, d’un abri de jardin ou l’installation de panneaux photovoltaïques. Toute création d’une surface de 5 m² ou plus est prise en compte selon la base imposable. Celle-ci dépend de la surface de plancher du futur bâtiment : au moins 5 m², couvert, délimité par des murs, et d’une hauteur minimale de 1,80 m.

Bases imposables et taux : comment ça marche

Pour les constructions, la base imposable repose sur une valeur au mètre carré qui a récemment évolué. Depuis le 1er janvier 2026, elle est abaissée à 892 €/m² en province et 1 011 €/m² en Île-de-France, confirme Le Journal du Net. En 2025, ces montants étaient respectivement de 930 €/m² et 1 054 €/m². Cette variation s’explique par la baisse de 4 % de l’indice du coût de construction publiée par l’INSEE pour 2026.

Pour les aménagements, il existe aussi des valeurs forfaitaires :

2 928 € pour une place de parking

pour une place de parking 251 €/m² pour une piscine

Ces tarifs reflètent le coût moyen lié à l’installation ou à l’aménagement d’équipements et influencent directement le montant de la taxe.

Les collectivités territoriales appliquent des taux spécifiques : la part communale peut aller de 1 % à 5 %, le taux départemental est plafonné à 2,5 %, et une part régionale de 1 % s’applique uniquement en Île-de-France.