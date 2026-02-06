Cigarette électronique : le vapotage jugé risqué par l’Anses

Le 4 février 2026, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a publié une expertise approfondie sur les effets du vapotage. Ce rapport, fondé sur plusieurs années d’observation et d’analyses toxicologiques, soulève des inquiétudes majeures concernant les risques sanitaires induits par la cigarette électronique. Loin d’être anodine, cette pratique expose les vapoteurs à de nombreuses substances dangereuses, selon des conclusions aujourd’hui incontestables.

Un danger avéré, même sans nicotine

Selon le dernier rapport de l’Anses, les dispositifs de vapotage exposent l’utilisateur à des effets sanitaires sérieux, indépendamment de la présence de nicotine. Comme le rapporte le Journal du Geek, l’agence affirme que la cigarette électronique « présente un risque sanitaire pour le vapoteur ». Cette déclaration formelle, issue d’un organisme public, constitue une rupture claire avec les discours minimisant jusque-là les effets de ces produits.

Dans le détail, les experts ont recensé 106 substances jugées particulièrement préoccupantes dans les e-liquides analysés. Parmi elles, certaines sont connues pour provoquer des inflammations des voies respiratoires, d’autres sont suspectées d’être cancérogènes. L’Anses souligne également des risques cardiovasculaires et respiratoires liés à l’inhalation répétée de ces composés, même en l’absence de nicotine.

Le vapotage expose à des effets toxiques multiples

Les conclusions de l’agence vont plus loin encore. Le vapotage, qui consiste à inhaler un aérosol produit par un liquide chauffé, entraîne l’absorption directe dans les poumons de substances toxiques. L’Anses indique que certaines de ces substances ne sont pas présentes dans les e-liquides à l’origine, mais se forment lors du chauffage, rendant le produit final d’autant plus dangereux.

Cette configuration rend les effets du vapotage complexes à anticiper et potentiellement plus nocifs qu’attendu. De plus, près de 3 millions de personnes vapotent quotidiennement en France, selon l’Anses. Ce chiffre donne une ampleur considérable aux risques évoqués, car un grand nombre de personnes sont concernées. D’autant que cette population inclut des adolescents, pour qui les effets à long terme pourraient être encore plus sévères.

Une régulation jugée insuffisante

Face à ce constat, l’Anses plaide pour un encadrement plus strict du marché des e-cigarettes. L’agence recommande notamment de restreindre la composition des e-liquides et d’interdire certaines substances, y compris dans les produits sans nicotine. Cette démarche, selon l’agence, s’inscrit dans une logique de réduction des risques et non d’interdiction pure, mais appelle à une vigilance accrue de la part des autorités sanitaires.

Aujourd’hui, la législation reste fragmentée, certains additifs sont autorisés alors qu’ils sont classés comme potentiellement nocifs par d’autres organismes européens ou internationaux. Or, l’absence de combustion dans la cigarette électronique ne suffit pas à garantir l’innocuité de la pratique, insistent les auteurs du rapport. Vapoter n’est pas fumer, mais cela ne veut pas dire que c’est sans danger.