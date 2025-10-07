OMS : la cigarette électronique crée une nouvelle vague d’addiction chez les jeunes

Le 6 octobre 2025, l’OMS a publié un rapport alarmant sur la cigarette électronique. Selon l’organisation, ce produit présenté comme une solution de réduction des risques conduit en réalité à une addiction massive des enfants et adolescents à la nicotine. Pour la première fois, l’OMS évalue l’ampleur de ce phénomène mondial et alerte sur les conséquences sanitaires et économiques d’une telle tendance, rappelant, dans des propos rapportés par BFMTV, que la cigarette électronique « rend les enfants dépendants à la nicotine plus tôt et risque de compromettre des décennies de progrès ».

Une alerte mondiale sur la cigarette électronique et la nicotine

L’OMS dresse un constat inquiétant : plus de 100 millions de personnes vapotent dans le monde, dont 15 millions d’adolescents âgés de 13 à 15 ans. Dans les pays disposant de données, les enfants apparaissent neuf fois plus susceptibles que les adultes d’utiliser la cigarette électronique. Cette disproportion traduit, selon l’agence onusienne, un ciblage direct de la jeunesse par les industriels. « Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine », a déclaré Etienne Krug, directeur à l’OMS, dans une interview relayée par le Financial Times. Ces produits, souvent promus comme une alternative moins nocive au tabac classique, seraient en réalité des vecteurs de recrutement de nouveaux consommateurs. Le même responsable insiste : « Ils sont présentés comme une réduction des risques mais, en réalité, ils accrochent les enfants à la nicotine plus tôt et risquent de compromettre des décennies de progrès. »

Ces avertissements prennent d’autant plus de poids que la lutte contre le tabac avait enregistré des succès notables. Le nombre de fumeurs adultes est passé de 1,38 milliard en 2000 à 1,2 milliard en 2024, selon les données communiquées par l’OMS. Mais l’irruption de la cigarette électronique dans le paysage pourrait inverser cette tendance historique. L’organisation souligne que la nicotine, hautement addictive, « expose une nouvelle génération au risque de dépendance » et menace les avancées obtenues au prix de décennies de politiques publiques strictes.

L’économie de la cigarette électronique face à la critique de l’OMS

Au-delà de l’impact sanitaire, la cigarette électronique soulève un enjeu économique majeur. L’industrie du tabac, confrontée à une baisse régulière des ventes de cigarettes classiques, a massivement investi dans le vapotage. L’OMS accuse ces groupes de cibler les jeunes consommateurs avec des stratégies marketing agressives, misant sur des saveurs attractives et une communication numérique parfaitement calibrée. Ainsi, loin d’être un outil d’aide au sevrage pour adultes, le vapotage devient une porte d’entrée vers la dépendance pour les mineurs. Les chiffres diffusés par l’organisation sont sans appel. Sur les plus de 100 millions d’utilisateurs, environ 86 millions sont adultes, mais 15 millions sont des adolescents de 13 à 15 ans.

Or, plus l’âge d’initiation à la nicotine est précoce, plus le risque de dépendance sévère et durable est élevé. Cette dynamique inquiète les experts, qui redoutent une explosion des coûts de santé liés aux pathologies induites par la nicotine, comme les maladies cardiovasculaires et les troubles respiratoires chroniques. Dans son rapport, l’OMS insiste également sur l’asymétrie entre générations : « dans les pays disposant de données, les enfants sont en moyenne neuf fois plus susceptibles que les adultes de vapoter ». Ce ratio illustre un basculement inédit dans l’épidémiologie de la nicotine, où les jeunes ne sont plus seulement des victimes collatérales mais deviennent la cible principale des nouvelles stratégies commerciales. « Les chiffres sont alarmants », résume l’organisation dans une déclaration relayée par TF1 Info.

Un risque de régression dans la lutte contre le tabagisme

L’OMS estime que la cigarette électronique pourrait menacer directement les gains obtenus depuis vingt ans. Les politiques antitabac, basées sur l’augmentation des taxes, l’interdiction de la publicité et la réglementation stricte des produits, avaient permis de réduire le nombre de fumeurs de 180 millions entre 2000 et 2024. Mais la montée du vapotage pourrait anéantir ces efforts, d’autant plus que la nicotine crée une dépendance forte qui facilite la transition ultérieure vers le tabac combustible. Le discours de l’OMS se veut sans ambiguïté : « Les cigarettes électroniques alimentent une nouvelle vague de dépendance à la nicotine », a rappelé Etienne Krug.

Loin de représenter une solution, ces produits reproduisent les mécanismes d’addiction et mettent en péril la santé publique à grande échelle. Selon les chiffres rassemblés, l’enjeu dépasse le simple cadre sanitaire. Il touche à l’équilibre économique des systèmes de santé, appelés à gérer une génération d’adolescents dépendants dès le plus jeune âge. L’OMS exhorte les gouvernements à prendre des mesures fortes pour limiter la diffusion de ces produits auprès des mineurs, considérant qu’il s’agit d’un « test majeur » pour les politiques de santé mondiales.