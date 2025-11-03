Réversion et héritage : cette erreur coûte 100 € par mois à de nombreux veufs et veuves

La pension de réversion, c’est un dispositif souvent méconnu qui permet au conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite du défunt. Ce coup de pouce financier, précieux pour beaucoup, reste pourtant ignoré par de nombreux veufs et veuves, entraînant en moyenne une perte de 100 € par mois. Il est donc important de bien se renseigner sur son fonctionnement et les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier.

les conditions pour en profiter

La pension de réversion est réservée au conjoint survivant d’un assuré décédé. Attention, elle n’est pas versée automatiquement : il faut en faire la demande. Les critères d’éligibilité varient selon les régimes, mais ils incluent généralement certains critères d’âge et de ressources. Si ces conditions ne sont pas remplies, les droits peuvent être perdus, avec un rappel rétroactif qui ne couvre que 12 mois. Autrement dit, une demande tardive pourrait vous faire perdre les montants dus au-delà d’un an.

qui peut la recevoir ?

Les personnes qui peuvent en bénéficier, ce sont le conjoint survivant et les ex-conjoints qui ne se sont pas remariés. En revanche, les partenaires liés par un PACS ou vivant en concubinage n’y ont pas droit. Cette distinction est importante pour éviter toute confusion lors des démarches administratives.

plafonds de ressources et critères d’âge

Chaque régime impose ses propres règles en matière d’âge et de ressources. Pour le régime général, le bénéficiaire doit être âgé d’au moins 55 ans et ses revenus ne doivent pas dépasser 24 710,40 € par an pour une personne seule ou 39 536,64 € pour un couple (pour l’année 2025). Du côté de l’Agirc-Arrco, l’âge minimum est également fixé à 55 ans, sauf en cas d’invalidité ou si des enfants sont à charge. Si vos revenus dépassent ces plafonds de revenus, la pension peut être réduite, voire supprimée.

comment est calculée la pension ?

Le mode de calcul varie selon le régime. Dans le régime général, la pension correspond à 54 % de celle versée au défunt. Pour l’Agirc-Arrco, elle équivaut à 60 % des points accumulés par le défunt, et ce, sans condition de ressources, mais elle est annulée si le bénéficiaire se remarie. Dans le cas de la fonction publique, la pension représente 50 % de la retraite du défunt et doit être répartie entre les ex-conjoints.

comment demander la pension ?

Contrairement à ce que certains pensent, la pension de réversion n’est pas attribuée automatiquement. Il faut impérativement faire une demande soit sur le site Info-Retraite, soit directement auprès des caisses concernées. Pour monter votre dossier, vous aurez besoin de fournir plusieurs pièces justificatives telles que l’acte de décès, le livret de famille, l’avis d’imposition et un RIB. N’oubliez pas qu’une demande tardive limitera le rappel rétroactif à seulement 12 mois, d’où l’importance d’agir rapidement après le décès.

éviter les erreurs fréquentes

On rencontre souvent des erreurs qui peuvent entraîner une perte de droits. Par exemple, certains pensent à tort que la pension est automatiquement versée ou omettent de demander la pension complémentaire Agirc-Arrco en plus du régime général. D’autres ne se rendent pas compte que le remariage peut annuler certains droits ou oublient de déclarer les enfants, qui pourraient donner droit à une majoration.

Chaque personne concernée doit être bien informée sur ces points pour éviter toute perte financière injustifiée. En connaissant mieux ce dispositif, on peut s’assurer de bénéficier pleinement des droits auxquels on a droit après le décès d’un proche assuré.