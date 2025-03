Pension de réversion : Ce que les ex-conjoints doivent absolument savoir

La pension de réversion, c’est un sujet qui peut prêter à confusion, surtout quand il s’agit des droits des ex. Cette pension permet aux anciens partenaires d’un assuré décédé de toucher une partie de sa retraite. Mais attention, son attribution dépend de règles bien précises et peut varier selon le régime de retraite. Ici, on va passer en revue les règles, le mode de calcul et les situations particulières qui peuvent influencer son attribution.

Comment se partage la pension entre ex

Quand un assuré décède, ses ex-conjoints peuvent prétendre à une part de sa pension. Le partage se fait en fonction du temps passé en mariage avec le défunt. Par exemple, si une personne a été mariée pendant 25 ans avec un premier conjoint et 5 ans avec un second, la répartition fonctionne comme suit : le premier ex reçoit 5/6e de la pension tandis que le second a droit à 1/6e. Cette règle s’applique dans le cadre du régime général et dans certains régimes complémentaires comme l’Agirc-Arrco.

Note bien que ce partage ne peut pas être modifié par un testament ou une décision personnelle du défunt. La pension de réversion se base sur les cotisations versées pendant sa vie active, ce qui veut dire que c’est un droit acquis dans le cadre de la protection sociale.

Quand la situation des bénéficiaires évolue

Divers événements peuvent modifier le montant ou l’attribution d’une pension de réversion. Dans le régime général, si un ex bénéficiaire décède, sa part peut être redistribuée aux autres ex restants. En revanche, dans les régimes complémentaires Agirc-Arrco et celui des fonctionnaires d’État, cette redistribution n’est pas prévue.

Les règles changent aussi en cas de remariage ou d’entrée dans une nouvelle union. Par exemple, se remarier entraîne généralement la perte définitive du droit à réversion dans des régimes comme l’Agirc-Arrco. Même si le divorce survient par la suite ou que le nouveau conjoint décède, le droit n’est pas remis en cause automatiquement.

Les règles et limites à connaître

Pour pouvoir bénéficier d’une pension de réversion, il faut remplir certains critères d’éligibilité. Les ressources financières du demandeur jouent un rôle déterminant dans l’acceptation de la demande pour certains régimes, comme celui des salariés du secteur privé ou agricole, en fonction des plafonds de ressources.

D’autre part, depuis une loi votée le 28 décembre 2019, toute personne reconnue coupable de violences conjugales sur leur conjoint défunt est exclue du bénéfice de cette pension. Cette règle s’applique à tous les régimes de base, sauf celui des avocats.

Penser à l’avenir

Il vaut mieux prévoir dès maintenant comment les changements personnels pourront influencer la pension de réversion perçue, ce qui souligne l’importance de la planification financière. Se remarier ou divorcer tardivement peut modifier le montant versé aux ex-conjoints survivants.

Actuellement, les conjoints pacsés n’ont pas droit à une pension de réversion. Toutefois, cela pourrait être révisé prochainement avec des ajustements législatifs prévus dès l’année prochaine.

Connaître ces mécanismes permet aux personnes concernées de mieux organiser leur avenir financier et de s’assurer que leurs droits sont respectés selon la loi en vigueur.