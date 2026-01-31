Suspension de la réforme des retraites : ils seront des milliers à partir plus tôt dès 2026

La récente suspension de la réforme des retraites a soufflé un vent de changement dans le paysage social français. Actée dans la loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), cette suspension intervient après de longs débats et vise à permettre des départs anticipés à la retraite pour certaines catégories de travailleurs. Cela pose des questions sur ses conséquences concrètes pour les futurs retraités.

Ce que ça change pour les départs anticipés

Le directeur de l’Assurance retraite, Renaud Villard, a indiqué que cette année 64 000 personnes pourraient profiter de cette mesure en partant plus tôt à la retraite, confirme Moneyvox. Parmi elles, entre 10 000 et 15 000 concernent des personnes éligibles au dispositif d’exclusion des carrières longues. En 2026, le total devrait s’inscrire dans la tendance des 854 000 retraites attribuées, soit moins d’un départ sur dix.

La mesure fixe l’âge de départ à 62 ans et 9 mois et touchera en premier lieu les personnes nées en 1964, illustrant l’impact générationnel. Pour en bénéficier, il faudra toutefois prévoir un délai : cinq mois pour adapter les systèmes informatiques, puis la délivrance des attestations nécessaires environ quatre mois avant le départ.

Préparer les systèmes et la procédure législative

La suspension a prit effet officiellement le 1er septembre 2026, ce qui implique une préparation des services administratifs pour appliquer ces nouvelles règles. Comme l’a souligné Renaud Villard : « Il nous faut cinq mois pour adapter les systèmes informatiques, ce qui nous amène à fin mai. »

L’article 45 bis du PLFSS pour 2026, qui inclut cette suspension, doit encore suivre son parcours parlementaire, avec un débat politique intense. Cette mesure répond directement à la réforme Borne débattue par le gouvernement Lecornu et reste conditionnée à l’adoption définitive du budget de la Sécurité sociale pour 2026.