Comment survivre avec une petite retraite en France ?

Les petites retraites font de plus en plus parler d’elles, surtout avec 2025 qui arrive à grands pas. On parle de petite retraite quand le revenu mensuel reste en dessous d’un seuil bien défini – et ça touche un sacré nombre de retraités. Savoir comment fonctionnent les aides qui existent peut vraiment aider à vivre décemment, même avec une pension modeste.

C’est quoi une petite retraite ?

En 2025, on considère qu’une retraite est « petite » si elle est inférieure à 1 352 € par mois pour une personne seule. Pour un couple, le seuil passe à 2 100 €. Ces montants intègrent toutes les pensions – qu’elles soient de base ou complémentaires. Ça met en lumière la réalité financière difficile pour beaucoup, notamment ceux qui n’ont pas pu valider suffisamment de trimestres pendant leur carrière.

Prendre sa retraite signifie souvent voir ses revenus chuter de façon notable, ce qui complique le quotidien.

Des aides pour améliorer le quotidien

Pour faire face à ces soucis d’argent, plusieurs aides financières sont mises en place. Les dispositifs sociaux viennent compléter la pension pour aider à se soigner, se loger et vivre dignement.

Le minimum contributif est un bon exemple d’aide pour les retraités du régime général. Il est de 715,15 € pour ceux qui ont validé moins de 120 trimestres, et il passe à 857,15 € pour ceux ayant validé plus de 120 trimestres. Ces aides s’adressent aux personnes qui ont atteint l’âge légal de départ ou qui ont 67 ans et qui possèdent le nombre de trimestres requis.

D’autres dispositifs pour d’autres carrières

D’autres régimes proposent aussi leurs propres aides. Par exemple, pour les fonctionnaires, il existe un minimum garanti qui varie en fonction de la durée de service effectuée. Quant aux non-salariés agricoles affiliés à la MSA, ils touchent une pension minimale correspondant à 85 % du SMIC net, soit 1 177,03 € en 2024.

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) vient compléter les pensions faibles en garantissant un revenu minimum. Pour une personne seule, le montant maximum est de 1 012,02 €. Attention : cette allocation doit être demandée auprès de la caisse de retraite et peut être récupérée sur la succession au-delà d’un certain seuil.

Soutiens pour se loger et autres aides

Pour le logement, des aides au logement telles que l’APL, l’ALS ou l’ALF sont attribuées par la CAF ou la MSA en fonction des ressources et du montant du loyer. Par ailleurs, les retraités de plus de 75 ans peuvent parfois bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la taxe foncière, suivant certaines conditions.

D’autres soutiens existent aussi, comme l’ASASPA pour ceux qui ne peuvent pas prétendre à l’ASPA, l’APA pour les personnes dépendantes ou encore l’ASI en cas d’invalidité. La complémentaire santé solidaire, quant à elle, permet de prendre en charge les frais médicaux sans avance de frais.

Comment accéder aux aides

Même si ces aides méconnues apportent un vrai soutien, elles restent souvent méconnues du grand public. On peut en faire la demande en ligne ou bien se faire accompagner par une assistante sociale qui aide à identifier tous les droits auxquels chacun peut prétendre.

La question des petites retraites fait débat parce qu’elle touche directement le bien-être économique et social d’un grand nombre de seniors. Il est capital que chacun se renseigne sur toutes les options disponibles pour assurer une vie financièrement stable après la fin de la vie active.