Pourquoi de plus en plus de Français démissionnent sans peur : cette règle méconnue de France Travail leur ouvre le chômage sans condition

Dans le monde du travail aujourd’hui, partir de son poste en France sans passer par une rupture conventionnelle pose pas mal de questions sur l’ouverture des droits au chômage. À l’approche de la nouvelle année, beaucoup de salariés se posent la question : faut-il démissionner pour obtenir une meilleure paye ou de meilleures conditions ? Et surtout, comment une démission peut-elle donner droit au chômage ? C’est une question complexe et nuancée qui mérite qu’on y consacre du temps.

Démission et droits au chômage quand on n’a pas de projet précis

En règle générale, quitter son emploi sans avoir de projet concret ne donne pas droit aux allocations chômage. Pourtant, certains cas bien spécifiques permettent quand même d’être indemnisé après une démission. En effet, France Travail liste plusieurs situations où l’indemnisation est possible, dont une liée au changement de situation conjugale. C’est une voie encadrée qui peut remplacer la rupture conventionnelle dans certains cas.

Cette décision ne se prend pas à la légère, surtout si l’on considère les conséquences financières et la perte de sécurité qu’elle peut entraîner. Beaucoup de salariés, fatigués de leur quotidien, franchissent le pas sans garanties. Or, France Travail et L’internaute, via différentes enquêtes, notamment l’enquête Epic de 2019, insistent sur l’importance d’une approche prudente et bien réfléchie.

Quand la démission sert à se rapprocher de son conjoint

L’un des cas reconnus par France Travail concerne le déménagement pour s’installer avec son conjoint. Pour prétendre au chômage dans ce cadre, l’union doit être formalisée par un PACS ou un mariage dans les deux mois précédant ou suivant le déménagement. Dans ce cas, la démission peut être considérée comme « légitime ». Pour que la cause soit retenue, il faut un lien de causalité réel entre la démission et le changement de résidence, et plusieurs pièces doivent prouver ce rapprochement.

L’évaluation porte sur l’existence d’un vrai lien de cause à effet entre la démission et le déménagement. Par exemple, déménager dans la même rue ou dans le même quartier ne suffira généralement pas à justifier une démission liée au rapprochement. Chaque dossier est étudié au cas par cas, notamment à travers la durée des trajets entre l’ancien lieu de travail et la nouvelle résidence du couple (temps et distance).