Ils ont quitté la France pour leur retraite : ces 10 pays où les seniors vivent (beaucoup) mieux en 2026

À l’heure où de nombreux seniors envisagent de passer leurs années de retraite à l’étranger, il est important de se poser les bonnes questions pour choisir la meilleure destination retraite. Retraite sans Frontières (association spécialisée dans la retraite à l’étranger) a récemment publié un classement des dix meilleurs pays pour les retraités en 2026, dévoilé en exclusivité par Capital. Alors que l’expatriation devient une option de plus en plus envisagée par les seniors, ce classement fournit des informations précises pour ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie.

La méthode et les critères utilisés

L’organisation Retraite sans Frontières a mis au point une méthodologie rigoureuse pour établir ce classement, basée sur une douzaine de critères soigneusement évalués. Le coût de la vie figure parmi les critères principaux, représentant 20 % de la note globale, ce qui est important pour des retraités soucieux de leur pouvoir d’achat. Suivent la qualité de vie, incluant le climat évalué à 15 %, ainsi que le patrimoine naturel et culturel. Un accent particulier est aussi mis sur la sécurité, les soins médicaux et l’accessibilité, chacun pesant 10 % dans l’évaluation finale.

Ces critères ont été pondérés après des réunions avec des groupes de retraités et via des questionnaires envoyés à 176 candidats à la retraite à l’étranger. Les avis des retraités déjà expatriés ont également été pris en compte, combinant statistiques publiques et expériences personnelles.

Le top des destinations

Numéro un du classement , le Portugal se distingue par un coût de la vie inférieur de 15 % par rapport à la France, des infrastructures similaires et une proximité géographique avantageuse. Les retraités français semblent conquis, résumant leur sentiment par un simple « muito obrigado ».

, le se distingue par un coût de la vie inférieur de par rapport à la France, des infrastructures similaires et une proximité géographique avantageuse. Les retraités français semblent conquis, résumant leur sentiment par un simple « muito obrigado ». L’Espagne , seule destination frontalière, occupe la deuxième place grâce à sa proximité familiale et à une gastronomie appréciée, avec un coût de la vie et un immobilier jugés relativement proches de ceux de la France.

, seule destination frontalière, occupe la deuxième place grâce à sa proximité familiale et à une gastronomie appréciée, avec un coût de la vie et un immobilier jugés relativement proches de ceux de la France. En troisième position, la Grèce offre un climat agréable et des conditions fiscales avantageuses, séduisant ceux qui veulent maintenir ou améliorer leur pouvoir d’achat.

offre un climat agréable et des conditions fiscales avantageuses, séduisant ceux qui veulent maintenir ou améliorer leur pouvoir d’achat. Le classement continue avec la Thaïlande , dont le coût de la vie est environ 50 % inférieur à celui de la France, mais qui soulève des préoccupations liées à la sécurité et à la distance.

avec la , dont le coût de la vie est environ inférieur à celui de la France, mais qui soulève des préoccupations liées à la sécurité et à la distance. L’ Île Maurice se distingue par sa proximité culturelle et ses plages de rêve, tandis que le Maroc et la Tunisie bénéficient de leur lien francophone.

se distingue par sa proximité culturelle et ses plages de rêve, tandis que le et la bénéficient de leur lien francophone. Le Sénégal , où le français est la langue officielle, attire par son climat, son faible coût de la vie et un abattement fiscal de 80 % sur les pensions.

, où le français est la langue officielle, attire par son climat, son faible coût de la vie et un abattement fiscal de sur les pensions. Le Vietnam , nouvel entrant dans le classement, attire par ses infrastructures en développement et sa large population.

, nouvel entrant dans le classement, attire par ses infrastructures en développement et sa large population. Bali ferme la marche avec un coût de la vie imbattable, mais pâtit de soins médicaux jugés insuffisants et d’une grande distance la séparant de la France.

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer

Ce classement établi par Retraite sans Frontières, avec en tête le Portugal, donne une bonne vision des options d’expatriation pour les retraités en 2026. Comme le souligne Paul Delahoutre, expert et fondateur de l’organisation, il est primordial d’envisager un séjour sur place avant de prendre une décision définitive pour une expatriation réussie. « C’est primordial car ils s’aperçoivent qu’il faut partir à l’étranger pour maintenir leur pouvoir d’achat voire l’améliorer », conseille-t-il.