Retraite : la méthode méconnue qui détermine le montant net sur votre compte

Publié le 24 octobre 2025 à 04:30, cet article se penche sur le fonctionnement du calcul de la retraite nette en France. On parle souvent de montant en brut, mais avant de parvenir sur le compte des retraités, le montant subit plusieurs déductions, ce qui est essentiel pour le calcul des retraites. Ces prélèvements sociaux, pratiqués par les caisses de retraite, varient en fonction de plusieurs éléments et influent directement sur ce que le retraité reçoit en net.

Comment on obtient le brut

Le montant brut de la pension dépend surtout du régime de cotisation auquel le retraité a cotisé. On peut retrouver la Cnav, l’Agirc-Arrco, la CNAVPL ou encore certains régimes spéciaux. Le calcul du brut se base sur deux points : la durée d’assurance validée (le nombre de trimestres cotisés) et le salaire moyen de référence, qui est établi sur les meilleures années de carrière.

Pour déterminer avec précision les taux appliqués aux prélèvements sociaux, les caisses se réfèrent aux avis d’imposition récents des bénéficiaires. Ces documents permettent d’adapter les prélèvements en fonction du revenu fiscal de référence et de la situation familiale du retraité.

Du brut au net, c’est quoi la différence ?

Il est important de comprendre la différence entre la pension brute et la pension nette pour savoir ce que le retraité reçoit réellement chaque mois. La pension brute correspond à la somme totale avant toute déduction. La retraite nette, quant à elle, est le montant effectivement crédité sur le compte après avoir enlevé les prélèvements comme la CSG, la CRDS et la Casa, illustrant l’impact de la CSG.

Les taux appliqués varient en fonction du revenu fiscal et du niveau d’imposition du retraité, ce qui peut entraîner des variations fiscales. Pour ceux qui en bénéficient, le montant brut reste pratiquement le même que le net. Inversement, dans le cas d’un taux normal, la déduction peut représenter jusqu’à 9,1 % du total perçu.

Quels documents pour calculer le brut ?

Pour faire un calcul précis de la pension brute, il faut fournir plusieurs justificatifs. Les deux derniers avis d’imposition sont indispensables pour vérifier à la fois le revenu fiscal de référence et le nombre de parts fiscales du foyer. Ces éléments permettent d’ajuster correctement les taux des prélèvements sociaux tels que la CSG, la CRDS et la Casa.

Comment on arrive au net ?

Les taux appliqués aux différentes charges sociales ne sont pas fixes : la CSG peut être de 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % selon le revenu fiscal. La CRDS est fixée à 0,5 % de manière uniforme, sauf cas particuliers d’exonération. La Casa est établie à 0,3 % et concerne uniquement les retraités déjà assujettis à la CSG. En combinant ces taux, on obtient un taux global qui peut être de 9,1 %, 7,4 %, 4,3 %, ou même nul (0 %) pour certains bénéficiaires partiellement exonérés en raison de leurs faibles revenus.

Un exemple concret : Du brut au net

Prenons l’exemple d’une pension brute de 2 000 € par mois, soumise à un taux global de prélèvement de 9,1 %. En appliquant ces charges (2 000 × 9,1 / 100), le montant net perçu tombe à 1 818 €. À noter que cette somme peut encore être modifiée par le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

La retraite complémentaire

La retraite complémentaire Agirc-Arrco n’est pas épargnée par les prélèvements sociaux appliqués aux pensions principales : CSG, CRDS et Casa s’appliquent également. En plus, une cotisation pour l’assurance maladie est prélevée à hauteur de 1 % (ou 1,3 % en Alsace-Moselle). Cependant, cette déduction ne concerne pas les travailleurs indépendants.

Puisque ces taux peuvent évoluer d’une année à l’autre avec les réformes fiscales, il est vivement conseillé aux futurs retraités d’utiliser un simulateur en ligne pour estimer au mieux le montant réel qu’ils percevront après ces prélèvements.

Pour résumer, savoir comment se calcule la pension nette aide les retraités à anticiper leurs revenus et à mieux gérer leur budget en cas de variation des prélèvements.