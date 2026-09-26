Salariés : simplification des prud’hommes et impact sur la déjudiciarisation

À partir du 1er octobre 2026, la procédure pour saisir les prud’hommes sera simplifiée pour les salariés. Cette modification suffira-t-elle à inverser la tendance à la déjudiciarisation, observée depuis 15 ans ? Les chiffres suggèrent le contraire. Entre 2009 et 2022, le nombre de nouvelles affaires introduites devant les prud’hommes a chuté de 56 %, passant de 230 000 à 100 863 saisines annuelles. Cet effondrement touche particulièrement les travailleurs les plus modestes, qui peinent à surmonter les obstacles administratifs et financiers pour défendre leurs droits.

Déclin de la justice prud’homale : une baisse de 56 % en 13 ans

En 2009, près de 230 000 salariés saisissaient les prud’hommes pour contester un licenciement, réclamer des salaires impayés ou dénoncer du harcèlement. En 2022, ce nombre est tombé à 100 863. Cette chute de 56 % ne reflète pas une amélioration des relations de travail, mais une déjudiciarisation due à des réformes successives restreignant l’accès à la justice. Les salariés renoncent souvent à leurs droits, préférant négocier à la baisse ou accepter des conditions défavorables plutôt que de se lancer dans une procédure complexe.

Trois mécanismes ont contribué à cette baisse : la rupture conventionnelle introduite en 2008, permettant aux employeurs de proposer des départs négociés ; le barème Macron de 2017, plafonnant les indemnités en cas de licenciement abusif ; et l’exigence de déposer une requête écrite avec de nombreux documents, décourageant les moins aguerris. En conséquence, la justice prud’homale est devenue inaccessible pour ceux qui ne maîtrisent pas les codes administratifs ou ne peuvent supporter les délais.

Les inégalités d’accès à la justice

L’effondrement des saisines affecte différemment les salariés. Les cadres, mieux informés et souvent assistés d’avocats, continuent de négocier ou de porter leurs litiges devant les tribunaux. À l’inverse, les ouvriers et employés renoncent massivement à leurs droits. Selon le ministère de la Justice, la proportion de cadres parmi les demandeurs a augmenté, tandis que celle des travailleurs précaires a chuté. Cette inégalité d’accès au droit creuse un fossé social, ceux ayant le plus besoin de justice y renoncent.

Aude Lejeune, directrice de recherche au CNRS, a étudié ce phénomène. Elle note que les travailleurs aux conditions les moins favorables peinent à défendre leurs droits en raison du manque de temps, de la méconnaissance des procédures et de la crainte des représailles. Dans des secteurs où les emplois sont rares, ces salariés préfèrent éviter le conflit avec leur employeur.

La simplification du 1er octobre 2026 : un remède limité

Le décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 supprime l’obligation de joindre immédiatement tous les documents justificatifs à la requête. À partir du 1er octobre, les salariés devront fournir seulement leur dernier bulletin de salaire ou une pièce équivalente, les autres documents étant transmis ultérieurement. Cette mesure vise à faciliter les démarches en ligne et réduire les obstacles administratifs. Bien qu’utile, elle semble insuffisante face à 15 ans de déjudiciarisation massive.

La simplification ne résout pas les vrais freins à l’accès à la justice : le barème plafonné, les délais d’attente, la peur des représailles et le coût psychologique d’un procès. Les salariés modestes renoncent, non seulement à cause des documents à rassembler, mais parce que le procès n’en vaut plus la peine : indemnités plafonnées, procédure longue, issue incertaine. Cette simplification risque de masquer l’urgence de réformes structurelles en donnant l’illusion d’un progrès.

Vers une réforme plus profonde ?

Si la simplification augmente les saisines, les greffes des conseils de prud’hommes devront gérer ce flux. Ces services, déjà sous tension, risquent de voir les délais s’allonger sans moyens supplémentaires. Le gouvernement n’a pas abordé cette question budgétaire, pourtant cruciale pour transformer l’intention en résultat concret. Un investissement dans la justice du travail signalerait une volonté politique réelle.

Une réforme du barème plafonné et de la rupture conventionnelle serait nécessaire pour restaurer l’accès au droit. Tant que les indemnités seront plafonnées et que la rupture conventionnelle permettra de contourner les protections contre le licenciement abusif, les employeurs continueront de privilégier cette voie. Modifier ces dispositifs redonnerait du sens à la saisine des prud’hommes, mais nécessite un courage politique qui semble aujourd’hui absent. La simplification du 1er octobre 2026 restera probablement un ajustement technique dans un paysage juridique déséquilibré.

La question reste ouverte : combien de salariés devront encore renoncer à leurs droits avant qu’une réforme d’envergure ne soit mise en place ? La déjudiciarisation est un choix politique non encore inversé.