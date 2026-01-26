Bronchiolite : l’UE autorise le vaccin Arexvy de GSK pour tous les adultes dès 18 ans

Le 26 janvier 2026, le laboratoire britannique GSK a annoncé que la Commission européenne avait officiellement approuvé l’extension de l’autorisation de mise sur le marché de son vaccin Arexvy. Ce vaccin, jusqu’ici réservé aux personnes âgées de 60 ans et aux adultes de 50 à 59 ans à risque, est désormais autorisé pour tous les adultes âgés de 18 ans et plus dans l’Union européenne. Cette décision, qui concerne directement la lutte contre la bronchiolite, répond à une réalité sanitaire trop souvent sous-estimée : le VRS touche aussi gravement les adultes.

Un élargissement stratégique contre un virus aux conséquences lourdes

Le virus respiratoire syncytial (VRS), souvent associé à la petite enfance, est également responsable de formes sévères de bronchiolite chez les adultes. Contrairement aux idées reçues, cette infection virale peut entraîner des complications majeures, notamment chez les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques. Selon les données rapportées par GSK plc le 26 janvier 2026, environ 158 000 adultes âgés de 18 ans et plus sont hospitalisés chaque année dans l’Union européenne à cause d’infections liées au VRS. Cette statistique illustre la pression que ce virus exerce sur les systèmes de santé, au-delà de la pédiatrie.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a décidé d’élargir l’indication du vaccin Arexvy. Cette autorisation permet désormais à tous les États membres de l’Union européenne de proposer le vaccin à l’ensemble de la population adulte. Un levier majeur de prévention, à l’heure où le VRS progresse au rythme des hivers européens. Jusqu’à présent, Arexvy avait obtenu l’aval des autorités pour deux catégories spécifiques : les adultes de 60 ans et plus, et ceux de 50 à 59 ans présentant un risque accru de complications. L’élargissement décidé par l’UE simplifie désormais la stratégie vaccinale : toute personne majeure est éligible, sans condition de comorbidité.

Arexvy : un vaccin au cœur des priorités sanitaires européennes

Développé par GSK, Arexvy est le premier vaccin approuvé dans l’Union européenne contre le VRS chez l’adulte. Il repose sur une technologie innovante qui cible précisément les complications respiratoires basses causées par le virus. L’approbation initiale, obtenue en 2023 pour les plus de 60 ans, avait déjà marqué une avancée notable. Mais l’extension actuelle accentue sa portée en matière de santé publique. « Cette autorisation permet de protéger tous les adultes âgés de 18 ans et plus en Europe contre le VRS, une infection respiratoire potentiellement grave qui peut entraîner une maladie importante, une hospitalisation et même la mort, en particulier chez les personnes souffrant de certaines pathologies sous-jacentes. », a déclaré Sanjay Gurunathan, responsable R&D vaccins et maladies infectieuses chez GSK, dans un communiqué officiel publié par l’entreprise le 26 janvier 2026.

L’ambition affichée par le laboratoire britannique est claire : faire d’Arexvy une solution de prévention de masse, dans un contexte où les adultes représentent une part croissante des cas graves de VRS. L’objectif, selon GSK, est de « protéger proactivement » la population, en évitant d’attendre l’apparition de symptômes ou l’aggravation de l’état clinique. Cette stratégie proactive s’inscrit dans une logique d’anticipation épidémiologique. En effet, plusieurs études cliniques ont démontré que le VRS pouvait provoquer des pathologies respiratoires sévères, allant jusqu’à l’hospitalisation, voire au décès, en particulier chez les personnes présentant des antécédents pulmonaires ou cardiaques.

Un tournant réglementaire pour l’UE et les États membres

Sur le plan réglementaire, l’élargissement de l’autorisation du vaccin Arexvy a été validé par la Commission européenne après une analyse positive du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments. Cette validation s’appuie sur les dernières données d’efficacité et de tolérance, issues d’essais cliniques élargis à une population adulte plus jeune. En pratique, cette décision signifie que chaque pays de l’Union européenne peut désormais intégrer le vaccin dans son calendrier vaccinal national, sans restriction d’âge au-delà de la majorité. Il revient cependant à chaque autorité de santé nationale de décider des modalités de remboursement, de distribution et de campagnes d’information.

Il s’agit également d’une avancée majeure pour les stratégies de santé publique à long terme. L’intégration du vaccin Arexvy dans les plans de prévention des hôpitaux et des maisons de retraite pourrait permettre de réduire significativement la charge hospitalière liée aux infections respiratoires hivernales. Les adultes atteints de VRS présentent souvent des symptômes plus discrets que les nourrissons, mais peuvent développer des complications graves, notamment des pneumonies ou des exacerbations de pathologies chroniques comme la BPCO. Cette complexité clinique justifie pleinement l’approche européenne, élargir l’accès vaccinal pour couvrir plus largement les personnes exposées, qu’elles soient conscientes ou non de leur vulnérabilité.