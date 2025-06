Devis funéraire : un nouveau modèle obligatoire arrive, voici à quoi il va ressembler

À compter du 1er juillet 2025, un nouveau modèle de devis funéraire deviendra obligatoire en France. Cette initiative vise à offrir plus de transparence aux familles en deuil, afin qu’elles puissent comparer plus facilement les propositions des différents prestataires. Ce changement, pensé pour améliorer l’expérience des usagers, pourrait bien modifier la manière dont les familles organisent les obsèques.

Une fiche plus claire pour mieux comprendre

Le nouveau devis se veut simple et facile à lire. Il est structuré en deux colonnes : prestations obligatoires et prestations non obligatoires. Chaque étape des funérailles est listée avec le montant correspondant à chacune de ces catégories.

Cette répartition claire des coûts obligatoires et optionnels devrait permettre aux familles de se faire une idée précise des dépenses engagées, en complément des mesures pour encadrer les frais bancaires.

Des modifications par rapport à l’ancien format

Jusqu’à présent, le modèle en place depuis 2011 comportait trois colonnes : prestations courantes, prestations complémentaires optionnelles et frais avancés pour le compte de la famille. Ce format avait tendance à prêter à confusion et rendait difficile la comparaison des offres entre les entreprises funéraires.

Avec le nouveau document, l’idée est de proposer un outil plus intuitif pour « faire un choix éclairé », comme l’explique Véronique Louis-Arcène, juriste à l’UFC-Que choisir.

Des ajustements en fonction des situations

Le nouveau devis est également pensé pour s’adapter aux situations spécifiques qui peuvent survenir lors de l’organisation des obsèques. Par exemple, si une famille souhaite transporter le défunt d’un lieu à un autre avant la mise en bière, l’utilisation d’un véhicule agréé devient obligatoire. Cette flexibilité répond mieux aux besoins particuliers des familles sans perdre de vue la transparence des tarifs.

Elisabeth Charrier, déléguée générale de la Fédération nationale du funéraire (FNF), a précisé que cette obligation s’applique dans des cas bien définis pour assurer la conformité avec les normes en vigueur.

Conseils et perspectives pour l’avenir

En complément du devis, il est conseillé aux familles de se renseigner sur les frais bancaires sur succession pour vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques. Cela peut aider à alléger financièrement les proches dans ces moments difficiles.

De plus, une notice d’information est en cours de préparation par un groupe de travail rassemblant des associations de consommateurs comme l’UFC-Que choisir, la DGCCRF, des collectivités territoriales ainsi que des professionnels du secteur funéraire. Cette notice devrait être intégrée au devis funéraire à partir de 2026.

Ce nouveau modèle est une avancée notable pour mieux protéger les consommateurs dans un moment souvent chargé d’émotion. En apportant plus de clarté et en simplifiant la comparaison des offres, il aide les familles à aborder cette étape avec plus de sérénité. Les professionnels impliqués espèrent ainsi rétablir la confiance envers un secteur parfois jugé opaque.