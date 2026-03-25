Selon la psychologie, ce n’est ni l’ennui ni la solitude qui rend la retraite si difficile : c’est un sentiment que personne n’ose nommer

La retraite est souvent présentée comme une période de joie : plus de boulot, plus d’obligations et l’ouverture d’un nouveau mode de vie. Pourtant, la transition peut se révéler plus compliquée qu’on l’imagine. Si les brochures vantent un âge d’or de loisirs et de liberté, la réalité peut parfois ressembler à une crise d’identité sous couvert de liberté.

Des attentes à la réalité : le vrai visage

Dans l’imaginaire collectif, arrêter de travailler rime avec la liberté des réveils matinaux et la disparition des responsabilités. Mais cette image idyllique se heurte souvent à des bouleversements psychologiques : le rythme quotidien change, la place dans la société se transforme, et le sentiment d’utilité lié au travail disparaît parfois. On peut se préparer financièrement (et parfois psychologiquement) à cette nouvelle étape, mais la question de qui l’on est sans emploi reste souvent en suspens.

Prenons le cas d’un homme, présenté par Ouest France. Après plus de 30 ans à exercer, tour à tour, le métier de menuisier et d’électricien dans une petite ville, il a décidé de fermer son atelier pour profiter de sa retraite. Les premières semaines ont été étranges : l’absence de sollicitations et le silence du téléphone ont marqué sa nouvelle vie. Au bout du premier mois, il emportait encore son téléphone partout. Après trois mois, il a commencé à l’oublier, un petit geste qui a montré sa lente transition.

Se redéfinir : un vrai défi pour l’identité

La société a tendance à définir les gens par leur métier. Par exemple, un client disait à cet homme : « Vous n’êtes qu’un électricien ». Cette remarque, blessante, reflète une réalité sociale : notre identité est souvent liée à notre productivité et à notre capacité à résoudre des problèmes. Pourtant, une retraite anticipée choisie et bien préparée peut aussi être l’occasion de se découvrir autrement.

Cet homme a trouvé un nouvel intérêt dans l’écriture grâce à un journal offert par sa femme. Penser et ressentir se sont révélés être les travaux psychologiques les plus exigeants de sa vie. Ce processus lui a permis d’intégrer de nouveaux aspects de lui-même et de donner du sens à une existence qui dépassait la seule productivité.