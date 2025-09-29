Quand la retraite libère certains mais plonge d’autres dans l’anxiété

La retraite représente une grande étape dans la vie, souvent vue comme l’heure de retrouver sa liberté. Cependant, ce passage peut aussi entraîner d’importants bouleversements psychologiques. Des chercheurs ont ainsi mis en lumière les différentes étapes d’ajustement mental qu’une personne peut connaître avant et après la retraite. Ce cheminement révèle aussi des différences de parcours qui peuvent influencer la santé psychique des retraités.

La retraite et la santé mentale

Passer à la retraite provoque un changement profond, porteur d’espoirs, comme celui de profiter d’une nouvelle liberté et de se lancer dans de projets personnels. Pourtant, cette période se vit différemment d’une personne à l’autre. Pour certains, le début de la retraite ressemble à une « lune de miel » avec une amélioration temporaire du bien-être, avant que la situation ne se dégrade. Tandis que pour d’autres, cette transition peut générer de l’anxiété plutôt qu’un sentiment de mieux-être.

Des différences selon les revenus

Une étude réalisée par l’Université d’Édimbourg auprès de 1 500 retraités néerlandais sur une période de 17 ans montre bien que le seuil financier critique influence le moral des retraités. Ceux qui touchent moins de 1 500 € par mois se retrouvent particulièrement fragiles sur le plan psychologique, et cet effet se voit d’autant plus chez les femmes et les personnes non mariées. En revanche, les retraités aux revenus moyens voient leur bien-être s’améliorer modérément avec le temps. Quant aux personnes les plus aisées, elles commencent leur retraite en étant déjà mieux sur le plan mental et continuent de progresser nettement durant l’année qui suit leur départ.

Les étapes du bien-être à la retraite

L’étude distingue trois moments dans le parcours psychologique des retraités : avant, pendant et après le départ à la retraite. Pour ceux ayant des faibles revenus, une période de bien-être initiale est souvent suivie d’une baisse d’état mental. Les retraités de la classe moyenne vivent généralement une amélioration bien avant et après leur départ, même si ceux ayant exercé des métiers physiquement exigeants peuvent ressentir des séquelles sur le long terme. Enfin, les retraités aux revenus élevés voient leur bien-être culminer l’année de leur départ, bien qu’un départ tardif puisse atténuer ce bénéfice.

Propositions pour un meilleur accompagnement

Pour améliorer le quotidien des retraités, plusieurs pistes sont proposées, comme renforcer les dispositifs d’aide pour les revenus modestes. Un suivi psychologique subventionné est préconisé pour soutenir plus particulièrement les femmes seules issues de milieux précaires. Diminuer la pénibilité du travail pour les personnes de la classe moyenne contribuerait aussi à leur bien-être sur le long terme. Quant aux cadres supérieurs, un accompagnement sur-mesure dans leur transition pourrait favoriser une retraite choisie et harmonieuse.

Les ajustements à apporter dans les politiques publiques

Les décideurs doivent prendre en compte les différences liées aux revenus, au genre, à la pénibilité du travail et au statut marital afin d’offrir un accompagnement adapté à chaque groupe pour assurer une sécurité financière. Les pouvoirs publics s’appuient déjà sur des indicateurs solides pour ajuster ces mesures. Toutefois, le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite risque de perturber l’équilibre psychique des futurs retraités si ces éléments ne sont pas bien considérés.

Cette analyse met en lumière combien il est important d’adapter notre manière d’aborder la transition vers la retraite. En comprenant mieux les dynamiques en jeu et en mettant en place des mesures adaptées, on peut espérer offrir aux futurs retraités non seulement une liberté retrouvée, mais aussi un soutien adéquat pour vivre cette étape avec sérénité et se sentir épanouis.