Ils peinent à recruter : ce pays voisin paie 3 000 € nets aux Français, logement inclus

À quelques kilomètres de la frontière française, une offre d’emploi attire l’attention des demandeurs d’emploi en France. Présentée par la Compagnie des carabiniers du Prince, l’annonce est qualifiée de « peu banale » et promet des « conditions royales » à ceux qui postulent. L’impression d’une annonce presque trop belle pour être vraie a été plutôt courante chez les journalistes qui l’ont consultée en se faisant passer pour de simples candidats.

Salaire et avantages matériels

D’après L’Internaute, le poste démarre avec un salaire net de 3 000 € dès le premier jour, soit environ deux fois le SMIC français. Cerise sur le gâteau : cette rémunération est exonérée d’impôts, un avantage financier non négligeable.

Côté matériel, les personnes recrutées auront un logement gratuit en caserne offrant une vue sur la Méditerranée et les montagnes. Les factures d’eau et d’électricité sont prises en charge, le blanchissage des vêtements est assuré, et le Mess de la Compagnie fournit non seulement les repas de service aux Carabiniers, mais propose aussi chaque jour un menu pour les militaires et leurs familles.

Les missions et le profil demandé

La mission principale de la Compagnie des carabiniers du Prince est de protéger la famille souveraine, assurer la garde du Palais et participer au maintien de l’ordre public. Leurs tâches incluent aussi des services d’honneur et l’exécution des lois, à la manière de la Garde républicaine française. Le contingent actuel est de 125 carabiniers, tous masculins, et la Compagnie continue de chercher « de jeunes Français », comme le précise le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps.

Pour postuler, il faut répondre à plusieurs critères précis. Les candidats doivent avoir entre 19 et 27 ans, être de nationalité française ou monégasque, et être célibataires au moment du recrutement (le mariage est possible après une période probatoire d’un an). La taille exigée se situe entre 1,80 m et 2 m. Les tatouages visibles sur certaines parties du corps et un casier judiciaire non vierge sont des obstacles à l’embauche.

Pour les musiciens : comment ça se passe

Les candidats musiciens qui veulent intégrer l’orchestre de la Compagnie doivent posséder un niveau CEM ou DEM (diplômes de conservatoire). L’envoi des dossiers est ouvert de mai à juillet, et le concours de recrutement a lieu à l’automne.

La sélection est stricte : elle commence par deux jours d’épreuves d’admissibilité incluant des tests écrits et des épreuves physiques. Les candidats doivent notamment réaliser un 100 m de natation, 10 m en apnée, ainsi qu’une course de 12 minutes entrecoupée d’exercices musculaires. Ceux qui passent ces étapes sont invités à une phase d’admission de cinq jours avec examens médicaux, tests psychologiques, entretiens individuels, et même une épreuve sur tatami.

Selon Fabien Roehrig, responsable du recrutement, une expérience en gendarmerie ou dans la police est un atout important, augmentant les chances de réussite par rapport à un jeune de 19 ans sans expérience préalable.