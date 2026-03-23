Devenir sauveteur secouriste du travail (SST) : formation, rôle et obligations légales

Dans un environnement professionnel, les cas d’accident de travail ne sont pas rares. Face à l’urgence, l’intervention rapide des secours peut sauver la vie. Pour éviter tout risque de complication et assurer une prise en charge rapide, la présence d’un professionnel qualifié est indiquée. C’est là qu’intervient le sauveteur secouriste du travail.

Sauveteur secouriste du travail : qu’est-ce que c’est ?

Un sauveteur secouriste du travail est un professionnel formé pour assurer les premiers secours en cas d’accident de travail ou de malaise. Il s’agit d’un salarié volontaire au sein d’une entreprise qui intervient rapidement pour porter aide et secours à une victime. Pour accompagner ces professionnels dans leur mission, Protec Nord propose une large gamme d’équipements de protection individuelle et de matériel de premiers secours. Les missions du sauveteur secouriste incluent :

Être le premier maillon de la chaîne de secours ;

Aider à prévenir les risques professionnels pour préserver la santé des travailleurs ;

Sensibiliser ses collaborateurs à la vigilance partagée et aux bonnes pratiques de sécurité ;

Maîtriser et appliquer les procédures d’alerte et d’appel des secours suite à un accident ou un malaise.

Pour réduire le risque d’accident de travail et protéger les équipes, le port d’EPI est indispensable. Pour découvrir tous les produits disponibles et mieux s’équiper, vous pouvez voir toute la gamme d’EPI pour hommes et femmes proposée par Protec Nord, incluant gants, casques, lunettes, vêtements et autres protections pour assurer sécurité et confort au travail. Pour aider les sauveteurs secouristes à intervenir efficacement, Protec Nord propose également un large choix de trousses de secours adaptées aux différents secteurs d’activité et aux risques spécifiques de chaque entreprise, permettant une réaction rapide et sécurisée face aux situations d’urgence.

Quelle formation pour devenir SST ?

Il faut savoir que les formations des sauveteurs secouriste de travail sont dispensées par un formateur certifié par le réseau Assurance maladie Risques Professionnels / INRS. Elles se déroulent en plusieurs étapes. À la fin, le SST doit actualiser ses compétences selon les obligations légales.

Déroulement de la formation initiale

Tout commence par une formation initiale. Elle doit durer 14 heures au moins et peut être répartie sur deux jours. Des modules permettent au futur professionnel de connaître les gestes de premiers secours, d’identifier les risques et savoir comment lancer l’alerte. C’est une formation alternant théorie et pratique.

Certification reconnue

À l’issue de la formation initiale, le candidat est soumis à une évaluation. Cette dernière est sanctionnée par un certificat SST. Ce dernier est reconnu par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), mais aussi par l’assurance maladie risques professionnels. Le certificat est valable pendant deux ans, c’est-à-dire 24 mois.

MAC

Le Sauveteur Secouriste de Travail est tenu de suivre une formation de recyclage tous les deux ans. Cela fait partie du Maintien et Actualisation des Compétences (MAC). Cette formation assure une mise à jour des méthodes de prévention et de secours. La durée minimum est de sept heures. C’est elle qui continue de garantir la validité du certificat.

Connaître les obligations légales liées aux SST

Selon la réglementation française, plus précisément selon le Code du Travail à l’article 4224-15, toute entreprise doit compter un SST en son sein. Ainsi, conformément aux obligations légales, un membre du personnel au moins est tenu de se voir dispenser une formation pour exercer en tant que sauveteur secouriste.

Selon le Code du travail, la formation d’un SST est obligatoire dans tout atelier dans lequel des travaux dangereux sont effectués. Puisqu’en entreprise, le sauveteur secouriste du travail est désigné par l’employeur, c’est ce dernier qui doit prendre en charge la responsabilité civile. Cela veut dire qu’en cas de dommages, c’est l’employeur qui doit supporter les charges financières.