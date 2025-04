Comment investir dans la formation des dirigeants ? 

Face au déficit commercial persistant de la France qui fragilise la compétitivité nationale et un contexte international de plus en plus incertain, l’importance de diversifier les formations en stratégie des organisations n’a jamais été aussi cruciale qu’aujourd’hui, L’élection de Donald Trump, les tensions commerciales accrues liées aux droits de douane, l’exacerbation des rivalités entre grandes puissances et la contestation croissante du leadership européen accentuent encore la nécessité d’envisager la formation comme un véritable levier stratégique de développement et d’adaptation pour les entreprises françaises.

S’adapter rapidement aux changements du marché, traverser les crises sans stress et saisir les meilleures opportunités avant ses concurrents devient une nécessité pour survivre et se développer. Vivre sur ses acquis n’est plus possible. Investir dans la formation des cadres, mais aussi des dirigeants devient un vrai facteur-clé de succès.

Mais dans quelle formation investir ? Comment renouveler son catalogue de formation ?

Les responsables des ressources humaines (RH) jouent un rôle central dans cette démarche d’investissement dans le capital humain de l’entreprise : Pourquoi ne pas se tourner vers des programmes qui sortent du cadre traditionnel en choisissant des formations d’exception telles que celles offertes par HEC Paris, l’INSEAD, l’École de Guerre Économique (EGE) ou encore le Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA).

Les limites des formations à distance « sur étagères »

Les formations standardisées, dites « sur étagères », sont souvent séduisantes par leur coût réduit et leur facilité d’accès. Pourtant, elles présentent de sérieuses limites lorsqu’il s’agit de répondre aux enjeux spécifiques des dirigeants dans un monde en mutation permanente.

Ces formations sont souvent obsolètes, incapables de suivre les évolutions rapides du besoin en connaissances des cadres ou des exigences stratégiques concrètes des directions générales lorsque vivre dans l’incertitude devient la règle.

L’importance stratégique des formations sur mesure

Conçues autour de problématiques réelles par des praticiens, souvent eux-mêmes cadres ou anciens dirigeants, ces formations sont particulièrement efficaces lorsqu’elles intègrent à la fois des contenus théoriques rigoureux et une forte dimension pratique.

Des institutions d’exception : EGE, HEC Paris, INSEAD, CPA, Harvard Business School

HEC Paris est une institution de renommée internationale qui propose une large gamme de formations reconnues tant pour leur excellence académique que pour leur applicabilité immédiate. Ses programmes couvrent des sujets variés tels que la stratégie d’entreprise, la gestion de l’innovation, la transformation digitale et le leadership.

L’INSEAD, avec son Global Executive MBA, offre une approche internationale et multiculturelle unique, particulièrement adaptée aux dirigeants confrontés aux enjeux mondiaux et désireux de développer une vision globale et stratégique.

Harvard Business School, avec son Advanced Management Program, propose une formation de haut niveau reconnue mondialement, ciblant les dirigeants souhaitant affiner leur réflexion stratégique et leur prise de décision face à des défis complexes et globaux.

L’École de Guerre Économique (EGE) est reconnue pour son expertise unique en Intelligence Économique. Elle propose des programmes intégrant dimensions géopolitiques, économiques et technologiques, particulièrement adaptés aux cadres dirigeants soucieux de renforcer leurs compétences en analyse stratégique, gestion des risques et protection du patrimoine informationnel.

Le CPA – Centre de Perfectionnement aux Affaires, basé à Lyon, s’adresse spécifiquement aux dirigeants expérimentés, avec une pédagogie fondée sur l’apprentissage par les pairs, l’intervention d’experts ayant exercé des responsabilités stratégiques et une approche immersive. Ce programme privilégie les compétences essentielles à la direction générale : maîtrise de la stratégie, fondamentaux du management, capacité à motiver, fédérer et assurer une performance durable.

Avantages clés des formations innovantes sur mesure

Ces formations sur mesure offrent plusieurs avantages majeurs :

Répondre précisément aux défis spécifiques : L’EGE developpe des compétences en matière d’acquisition de l’information stratégique, gestion de crise, conformité aux normes ISO 27001 ou EBIOS Risk Manager

Favoriser l’implication et la motivation : Le CPA, l’INSEAD ou encore HEC cherchent à adapter leurs formations aux réalités professionnelles quotidiennes des dirigeants.

S’adapter aux évolutions rapides : intégrant continuellement les dernières avancées en matière de technologie et de management. Le CPA a réorienté récemment sa formation aux dirigeants sur les atouts et les contraintes de l’Intelligence artificielle générative.

Développer des compétences uniques permettant aux participants d’acquérir des savoir-faire spécialisés et reconnus sur le marché. C’est le cas de l’EGE qui enseigne comment adapter les méthodologies issues du renseignement humain (Humint) aux problématiques des managers face à la collecte d’informations en entretien stratégique.

Face à l’incertitude et à la complexité croissante de l’environnement économique et géopolitique, il est impératif pour les responsables RH – Formations de sortir des schémas traditionnels et de privilégier des programmes d’excellence, innovants et sur mesure.

Les formations proposées par HEC Paris, l’INSEAD, l’EGE, Harvard Business School ou le CPA illustrent parfaitement cette approche, conjuguant rigueur académique, expérience pratique et pédagogie immersive.

En adoptant cette démarche proactive, les responsables RH contribueront significativement à renforcer la compétitivité, l’agilité et la pérennité de leur organisation dans la guerre des talents.