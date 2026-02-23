La fin d’une protection clé pour les locataires ? Cette loi qui change tout

L’État de l’Arkansas a récemment modifié son droit locatif en introduisant une mesure qui pourrait accroître la vulnérabilité des locataires par rapport aux propriétaires. Avec l’entrée en vigueur de la Loi 1052 en novembre 2021, l’Arkansas se positionne comme une exception dans le paysage locatif américain, alors que la plupart des autres États offrent des protections plus solides pour les locataires.

Une situation à part aux États-Unis

La garantie implicite d’habitabilité est un principe juridique courant aux États-Unis qui oblige les propriétaires à maintenir leurs logements en état sûr et habitable pendant toute la durée du bail. Dans les États qui reconnaissent cette garantie, les locataires peuvent exiger des réparations nécessaires ou même suspendre le paiement du loyer si ces conditions ne sont pas respectées.

Historiquement, l’Arkansas n’a pas reconnu cette garantie, laissant les locataires sans recours pour forcer des réparations obligatoires ou suspendre les paiements en cas de problèmes de logement, rapporte Cronista. Le contrat de location prend alors une place prépondérante, définissant largement les responsabilités de chaque partie.

En Arkansas, cette absence de garantie rend donc les locataires plus vulnérables. Le contrat de location, en tant que document principal, détermine qui est responsable des réparations et des dommages, et les locataires peuvent se voir attribuer des obligations qui ne leur seraient pas imposées ailleurs aux États-Unis.

Ce que change la loi 1052

La Loi 1052 instaure pour la première fois des normes minimales obligatoires pour les logements loués en Arkansas. Elle exige notamment qu’au début du contrat le logement dispose d’électricité fonctionnelle, d’eau potable et de systèmes essentiels en état de fonctionnement.

Toutefois, cette législation ne crée pas une garantie implicite d’habitabilité aussi étendue que celle qui existe dans d’autres États, ce qui limite les recours des locataires si des problèmes surviennent pendant la durée du bail.

Pour les propriétaires, la loi offre davantage de latitude. Ils peuvent inclure dans le contrat des responsabilités à la charge du locataire. Par ailleurs, l’absence d’un plafond étatique général sur les augmentations de loyer signifie que les propriétaires peuvent ajuster le loyer lors du renouvellement du contrat, tant qu’ils respectent les termes convenus et les délais de notification, nécessitant une gestion proactive des loyers.

Un progrès, mais pas suffisant

Même si la Loi 1052 représente une avancée en imposant certaines conditions de base dès le début du bail, elle reste en deçà des standards de protection des locataires observés ailleurs. Elle ne donne pas aux locataires en Arkansas les moyens de forcer des réparations pendant le bail, une protection souvent assurée dans d’autres États par la garantie implicite d’habitabilité.