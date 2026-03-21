Coup de théâtre pour le français : la langue décroche la quatrième place mondiale

Avec 396 millions de locuteurs, le français s’affirme comme la quatrième langue la plus parlée dans le monde. Cet accomplissement a été mis en avant par un rapport de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) dévoilé le 16 mars à Québec, à l’approche de la Journée internationale de la francophonie, célébrée chaque année le 20 mars. Ce positionnement dans la hiérarchie mondiale des langues montre l’importance croissante du français sur la scène internationale et souligne son potentiel d’expansion, notamment sur le continent africain.

Un poids qui grandit, surtout en Afrique

Sur les 396 millions de francophones recensés à travers le monde, près de 65 % vivent en Afrique, un chiffre qui met en avant le rôle central du sous-continent dans l’avenir de la langue. Si l’anglais, le mandarin et l’espagnol dominent respectivement avec plus d’1,5 milliard, 1 milliard, et 600 millions de locuteurs, le français arrive juste devant l’arabe standard. L’essor du français en Afrique s’accompagne d’une dynamique démographique attendue pour porter ce chiffre à 590 millions d’ici 2050, avec 9 sur 10 de ces francophones vivant en Afrique, selon Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie.

Le français, une langue qu’on apprend beaucoup

Le statut du français se confirme aussi dans l’éducation. À l’échelle mondiale, c’est la deuxième langue la plus apprise sur les cinq continents. Le rapport souligne qu’en 2024, plus de 170 millions d’élèves de 36 pays recevront un enseignement en français ou l’apprendront dans les établissements scolaires, ce qui traduit l’engouement pour la langue de Molière.

Une influence dans l’économie et la culture

Dans le monde des affaires, le français s’impose comme la troisième langue de l’économie mondiale. Il bénéficie d’une forte légitimité en diplomatie, en droit international et dans les relations culturelles. Côté culture, le français marque la littérature, la philosophie, les arts, la gastronomie, la mode et le cinéma d’auteur. Cette présence confère à la langue une aura particulière et continue d’attirer de nombreux francophiles à travers le monde.

Des défis face à l’hégémonie de l’anglais

Pour autant, le français doit relever plusieurs défis. Dans les sciences exactes, les nouvelles technologies et l’enseignement supérieur, il pâtit de l’hégémonie de l’anglais. Le rapport indique que « sa position se fragilise » dans ces secteurs dominés par la langue de Shakespeare. Cela se voit aussi sur le plan numérique, où environ 3,5 % du contenu en ligne est en français, une part comparable à celle de l’arabe, du hindi, du portugais et du russe. En comparaison, l’anglais concentre environ 20 % des contenus numériques.