Ils disent être satisfaits. Pourtant, 8 400 apprentis sur 10 000 sont exposés à au moins un facteur de pénibilité physique. Une étude de la Dares publiée en juin 2026 révèle un fossé vertigineux entre la satisfaction proclamée et la réalité vécue en entreprise. Comment expliquer qu’une génération de jeunes travailleurs, majoritairement mineurs, affiche un taux de contentement de 96% tout en subissant des conditions physiques que le droit du travail qualifie de pénibles ? Le décalage interroge autant qu’il alarme.

Une satisfaction qui interroge : comment les apprentis peuvent-ils être heureux dans ces conditions ?

L’illusion du bien-être : ce que les chiffres ne disent pas

Les chiffres semblent contradictoires. D’un côté, 96% des apprentis se déclarent satisfaits du métier qu’ils exercent, 87% expriment un bien-être physique au travail et 80% préfèrent les périodes en entreprise à celles en formation. De l’autre, 67% effectuent des heures supplémentaires au-delà des 35 heures légales, 28% de manière régulière. Dans les métiers de bouche, 71% dépassent la durée légale, et un quart ne reçoit jamais de compensation financière ou de repos. L’enquête Oripa, menée auprès de 8 000 jeunes entrés en formation en 2018, dresse le portrait d’une génération qui intériorise la contrainte comme une norme.

Selon Aymeric Le Corre, sociologue spécialiste des conditions de travail des apprentis en métallurgie, « il y a une surexposition des apprentis et des stagiaires aux risques ». L’explication tient en partie à l’effet de socialisation professionnelle : ces jeunes n’ont souvent aucun référentiel de comparaison. Quand on débute à 16 ans dans une cuisine ou sur un chantier, la fatigue physique, les horaires décalés et les tâches ingrates deviennent rapidement la définition même du travail. La satisfaction exprimée reflète davantage une adaptation à l’environnement qu’un véritable épanouissement.

La double pénalité des jeunes de moins de 18 ans

Les mineurs constituent 63% des effectifs dans le domaine de la production, soit environ 3 900 apprentis sur les 6 200 recensés dans ce secteur. Parmi eux, 60% visent un CAP, le diplôme de niveau le plus exposé aux risques physiques. La Dares souligne que ces apprentis travaillent plus souvent dans de très petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, où la prévention des risques professionnels reste embryonnaire. Or, l’étude révèle que l’exposition à la pénibilité grimpe précisément dans les structures de moins de 250 salariés.

La jeunesse de ces travailleurs amplifie leur vulnérabilité. À 16 ou 17 ans, le corps n’a pas achevé sa croissance, les articulations restent fragiles, les capacités de récupération moins développées. Soumettre ces organismes en construction à des contraintes posturales répétées, au port de charges lourdes ou à des rythmes de travail soutenus pose un problème de santé publique à moyen terme. Aucune étude longitudinale n’a encore mesuré l’impact de cette exposition précoce sur la santé des anciens apprentis devenus adultes, mais les premiers signaux alarmants apparaissent.

Exposition aux risques : une réalité systémique et inacceptable

84% des apprentis face à la pénibilité physique

L’ampleur du phénomène sidère. Sur les 8 000 apprentis interrogés, 6 720 déclarent être exposés à au moins un facteur de pénibilité physique. Pire encore, 63% cumulent plusieurs facteurs : postures pénibles, manutention manuelle, bruit, vibrations, exposition à des agents chimiques ou biologiques. Et 18% subissent cette accumulation de manière régulière, quotidienne. La Dares affirme qu’« une large majorité des jeunes en apprentissage travaille dans un environnement dégradé ».

Les métiers de bouche illustrent parfaitement ces déséquilibres structurels. Cuisiniers (26% des effectifs), pâtissiers (21%) et boulangers (17%) partagent des contraintes similaires : station debout prolongée, chaleur intense, coupures, brûlures, rythmes de travail effrénés pendant les services. Ces professions cumulent pénibilité physique et horaires atypiques, avec des journées qui commencent avant 7h et s’achèvent après 20h. La Dares observe que « les apprentis exerçant dans ces métiers font état de fortes contraintes horaires et d’un intense rythme de travail, avec un temps de repos court ».

42% contraints à faire les tâches que personne d’autre ne veut faire

Au-delà de la pénibilité physique, l’enquête met en lumière une dimension psychologique rarement évoquée. Près de la moitié des apprentis affirme devoir effectuer les tâches que les salariés permanents refusent ou évitent. Nettoyer les zones difficiles d’accès, gérer les déchets, porter les charges les plus lourdes, intervenir sur les postes les moins valorisants : le statut d’apprenti semble parfois fonctionner comme un sas d’évacuation des corvées.

Cette assignation aux tâches ingrates pose une question d’équité flagrante. L’apprentissage repose sur un contrat pédagogique : l’entreprise forme, l’apprenti apprend. Quand la formation se résume à l’exécution de travaux que personne ne souhaite accomplir, le pacte initial se rompt. Les jeunes ne développent pas de compétences transférables, ils colmatent simplement les défaillances organisationnelles des structures qui les accueillent. La frontière entre formation professionnelle et exploitation devient alors ténue.

Horaires atypiques et cycles de travail dégradés dans les métiers de bouche

Les horaires constituent l’autre grande fragilité du système. L’étude montre que 47% des apprentis travaillent le samedi, de façon ponctuelle ou régulière. Les métiers de bouche et les services aux particuliers (coiffeurs à 21% des effectifs du secteur) subissent particulièrement ces contraintes temporelles. Débuter à 5h du matin pour un apprenti boulanger, enchaîner deux services coupés pour un cuisinier, rester debout jusqu’à 21h dans un salon de coiffure ouvert le samedi : ces rythmes fragmentent le repos et désynchronisent les cycles biologiques.

Le rythme d’alternance aggrave parfois la situation. Si 78% des apprentis alternent entre formation et entreprise sur une base hebdomadaire, certaines spécialités imposent des blocs plus longs, avec plusieurs semaines continues en entreprise. Pendant ces périodes, l’intensité du travail et l’accumulation des heures supplémentaires non compensées créent un épuisement que la semaine de cours suivante peine à effacer. Les organismes des plus jeunes paient un tribut physiologique dont on mesure encore mal les conséquences.

Vers une régulation : quelles protections pour les apprentis ?

Face à ces constats, le cadre réglementaire actuel apparaît insuffisant. Le Code du travail prévoit des protections spécifiques pour les mineurs, mais leur application demeure inégale, particulièrement dans les TPE où l’inspection du travail manque de moyens. La loi Avenir professionnel de 2018 a assoupli certaines règles encadrant l’apprentissage, notamment en facilitant les ruptures de contrat et en ouvrant l’apprentissage jusqu’à 29 ans. Mais elle n’a pas renforcé les dispositifs de surveillance des conditions de travail pour les plus jeunes.

Plusieurs pistes émergent. D’abord, imposer un suivi médical renforcé pour les apprentis exposés à des facteurs de pénibilité multiples, avec des visites médicales semestrielles obligatoires. Ensuite, conditionner les aides publiques aux entreprises formatrices au respect de seuils quantifiables en matière d’heures supplémentaires et d’exposition aux risques. Enfin, créer un droit de retrait spécifique pour les apprentis mineurs, leur permettant de signaler sans représailles les situations dangereuses ou non conformes au projet pédagogique.

Le débat rejoint les réflexions actuelles sur l’équité intergénérationnelle et la protection des travailleurs vulnérables. Accepter que 84% d’une population de jeunes en formation subisse des conditions de travail pénibles revient à normaliser l’exploitation au nom de l’insertion professionnelle. La satisfaction affichée par ces apprentis ne saurait servir d’alibi : elle traduit davantage une résignation qu’un choix éclairé. Reste à savoir si les pouvoirs publics et les organisations professionnelles sauront transformer ces données en régulations effectives, ou si cette génération paiera de sa santé le prix d’un modèle de formation à bout de souffle.