Tout le monde tourne naturellement vers la gauche

Lorsque nous déambulons librement, notre corps obéit à une règle secrète que la science vient tout juste de découvrir. Des chercheurs de l’université de Navarre en Espagne ont mis au jour un phénomène fascinant : spontanément, les humains tournent vers la gauche et adoptent naturellement une trajectoire antihoraire. Cette révélation, publiée dans Nature Communications, bouleverse notre compréhension des mécanismes locomoteurs de notre espèce.

L’origine de la découverte tient du hasard scientifique. Durant la pandémie de Covid-19, l’équipe dirigée par le Dr Iñaki Echeverría Huarte étudiait les mouvements de foules pour élaborer des recommandations de distanciation sociale. En analysant les vidéos, les chercheurs ont observé un schéma récurrent et inattendu : les groupes de personnes adoptaient massivement une circulation antihoraire.

Un mystérieux biais antihoraire révélé par l’observation de la marche humaine

Intrigués par l’observation, les scientifiques ont orchestré une série d’expérimentations rigoureuses. En Espagne, puis au Japon en collaboration avec le Dr Claudio Feliciani de l’université de Tokyo, ils ont testé des centaines de participants dans différents environnements. Qu’il s’agisse d’adultes déambulant librement, d’adolescents jouant dans une cour d’école ou d’enfants dans une crèche japonaise, le résultat demeurait invariable.

« Chacun de nous porte un petit biais personnel pour tourner légèrement d’un côté, et quand de nombreuses personnes partagent un espace, ces minuscules biais s’additionnent en une rotation antihoraire nette », explique le Dr Echeverría Huarte. Les résultats transcendent les frontières culturelles et géographiques. Contrairement aux hypothèses initiales, les normes sociales japonaises n’inversent pas la tendance. Le biais antihoraire persiste indépendamment du sens de circulation traditionnellement privilégié dans chaque culture.

Un phénomène individuel aux effets collectifs mesurables

L’analyse révèle que le phénomène émane de préférences individuelles plutôt que d’un comportement grégaire. Chaque personne manifeste l’inclination lors de ses déplacements solitaires, créant un effet d’accumulation lorsque plusieurs individus évoluent dans un même espace. Les enfants de maternelle présentent une tendance encore plus marquée, suggérant un mécanisme biologique plutôt qu’un apprentissage culturel.

L’observation rejoint des découvertes similaires dans le règne animal. Les fourmis Temnothorax manifestent également un biais vers la gauche lors de l’exploration de nouveaux nids, tandis que les perruches montrent des préférences latérales durant leurs vols. Néanmoins, selon Scientific American, la plupart des espèces animales ne présentent pas de biais directionnel marqué, rendant le comportement humain particulièrement singulier.

L’énigme des mécanismes biomécaniques

Les mécanismes sous-jacents à la préférence directionnelle demeurent énigmatiques. Les chercheurs ont exploré plusieurs pistes explicatives, notamment l’influence de la dominance manuelle et podale. Cependant, les résultats persistent même après avoir contrôlé ces facteurs, ainsi que la dominance oculaire.

« Aucun d’entre nous n’est parfaitement symétrique, et la façon dont le cerveau de chaque personne recueille les informations sensorielles et les coordonne avec les muscles semble les incliner doucement d’un côté », avance le Dr Echeverría Huarte. Les expériences en réalité virtuelle et les simulations de boiterie n’ont pas encore permis d’identifier le mécanisme exact.

La biomécanique fournit pourtant quelques indices. Depuis 1913, la course antihoraire est devenue la norme olympique, remplaçant le sens horaire initial, car la majorité des athlètes la jugeaient plus naturelle. La modification s’expliquerait par la dominance de la jambe droite dans la population générale.

Des applications concrètes pour l’aménagement urbain

Au-delà de l’intérêt scientifique fondamental, la découverte recèle des applications pratiques. La compréhension de ces biais comportementaux pourrait révolutionner la conception des espaces publics et commerciaux. Les architectes et urbanistes disposent désormais d’un paramètre supplémentaire pour optimiser les flux piétonniers dans les musées, centres commerciaux, gares et aéroports.

Les simulations d’évacuation d’urgence gagneraient également en réalisme en intégrant la donnée comportementale. Dans un contexte où la gestion des foules revêt une importance croissante, notamment après les enseignements de la pandémie, ces travaux ouvrent des perspectives d’amélioration substantielles.

Les grandes enseignes de distribution pourraient également reconsidérer l’agencement de leurs magasins. Le professeur Gareth Irwin de l’université métropolitaine de Cardiff souligne que « l’idée de dominance du côté droit transcende le sport et l’athlétisme, et peut être observée dans d’autres domaines comme la conception des supermarchés, impactant la direction dans laquelle les entreprises visent à faire marcher et diriger les clients ».

Une fenêtre sur les mystères de la perception humaine

La recherche illustre parfaitement comment des phénomènes apparemment anodins peuvent révéler des aspects fondamentaux de la nature humaine. La marche, geste si banal qu’il passe inaperçu, recèle des mystères que la science commence seulement à percer.

« Nous ne savons pas pourquoi cela arrive, mais nous pensons qu’en comprenant les raisons, nous pourrions mieux comprendre comment nous percevons le monde », confie le Dr Feliciani. Les chercheurs poursuivent leurs investigations, convaincus que la découverte pourrait éclairer d’autres aspects de la cognition spatiale et de la coordination motrice humaines.

Les prochaines étapes incluront l’extension des observations à des environnements plus complexes, notamment les situations d’urgence et les foules denses. L’objectif consiste à déterminer si le biais antihoraire constitue véritablement une loi universelle du comportement humain ou s’il présente des exceptions dans certaines circonstances particulières.