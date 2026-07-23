Remboursement de l’impôt sur le revenu : vérifiez si vous êtes concernés

Dès ce jeudi 24 juillet 2026, 12,6 millions de foyers fiscaux français recevront un virement de la Direction générale des Finances publiques. Montant moyen : 1 057 euros. Mais cette période lucrative pour les contribuables l’est tout autant pour les cybercriminels. Les campagnes d’hameçonnage usurpant l’identité de l’administration fiscale se multiplient, ciblant les données bancaires des citoyens. Comment distinguer un message officiel d’une tentative de fraude ?

12,6 millions de cibles : pourquoi les arnaqueurs visent les remboursements fiscaux

Le remboursement automatique de l’impôt sur le revenu représente une opportunité en or pour les escrocs. Aucune démarche n’est requise de la part des contribuables : le virement s’effectue automatiquement sur le compte bancaire connu du fisc, ou par chèque si les coordonnées bancaires manquent. Les cybercriminels exploitent précisément ce mécanisme pour créer un sentiment d’urgence artificiel. Ils savent que des millions de Français attendent ce versement et surveillent leurs comptes. La confusion entre le vrai remboursement et les faux messages devient alors facile.

La période estivale : un moment clé pour les cybercriminels

Juillet concentre les remboursements fiscaux depuis l’instauration du prélèvement à la source en 2019. Les versements interviennent les 24 et 31 juillet pour les contribuables ayant déclaré avant la date limite. Cybermalveillance.gouv.fr, plateforme gouvernementale d’assistance en sécurité numérique, lance chaque année une alerte : « Comme chaque année, cette période est propice aux campagnes d’hameçonnage usurpant l’identité de l’administration fiscale ». Les vacances estivales amplifient la vulnérabilité des cibles. La vigilance baisse, les vérifications deviennent moins systématiques. Les arnaqueurs intensifient leurs envois massifs de courriels et SMS frauduleux entre fin juillet et début septembre, période où les avis d’imposition sont également diffusés.

Décryptage : comment fonctionnent les arnaques à l’hameçonnage fiscal

Les techniques de phishing fiscal reposent sur trois piliers : l’usurpation d’identité visuelle, la création d’un sentiment d’urgence, et la collecte de données sensibles. Les messages frauduleux imitent parfaitement les codes graphiques de la DGFiP. Logos officiels, charte colorimétrique, typographie : tout semble authentique. Le piège se referme lorsque le destinataire clique sur le lien intégré.

Les faux messages usurpant l’identité de la DGFiP

Les courriels et SMS frauduleux adoptent un ton administratif rassurant. Ils annoncent un remboursement imminent et invitent à « valider vos coordonnées bancaires » ou à « vérifier votre dossier fiscal ». Certains messages mentionnent des montants précis pour renforcer la crédibilité. D’autres évoquent un « délai de 48 heures » pour créer la pression. Le gouvernement met en garde : l’administration fiscale ne demande jamais de confirmer des informations bancaires par courriel ou SMS.

Les données ciblées : coordonnées bancaires et identifiants

Les cybercriminels cherchent à dérober trois types d’informations. D’abord, les coordonnées bancaires complètes (IBAN, codes de carte bancaire). Ensuite, les identifiants de connexion à l’espace particulier sur impots.gouv.fr. Enfin, les données personnelles permettant l’usurpation d’identité (numéro fiscal, adresse, date de naissance). Une fois collectées, ces informations alimentent des réseaux de fraude à grande échelle. Les comptes bancaires peuvent être vidés en quelques heures. Les identifiants fiscaux servent à déposer de fausses déclarations ou à détourner de véritables remboursements.

Les faux sites qui imitent impots.gouv.fr

Les liens contenus dans les messages frauduleux redirigent vers des pages web clonées. L’adresse URL ressemble à s’y méprendre au site officiel : « impots-gouv.fr », « impots.fr », « dgfip-remboursement.fr ». Seul un examen attentif révèle la supercherie. Le véritable site gouvernemental utilise exclusivement le domaine « impots.gouv.fr ». Aucune variante n’existe. Sur ces faux portails, des formulaires demandent de saisir RIB, codes secrets, identifiants. Les données sont instantanément transmises aux escrocs.

Reconnaître un message officiel de l’administration fiscale

La DGFiP applique des règles strictes dans ses communications. Connaître ces critères permet d’identifier immédiatement les tentatives d’arnaque. Premier principe : l’administration fiscale ne sollicite jamais d’informations confidentielles par courriel ou SMS. Deuxième principe : les remboursements s’effectuent sans intervention du contribuable. Troisième principe : toute vérification doit passer par une connexion directe au site officiel, jamais via un lien reçu.

Le libellé exact du virement officiel : ‘REMB IMPOT REVENUS’

Le Ministère des Comptes publics précise le libellé exact qui apparaît sur les relevés bancaires lors d’un remboursement authentique. Le virement porte la mention « REMB IMPOT REVENUS » et l’émetteur affiché est « DGFIP FINANCES PUBLIQUES ». Aucune variation n’existe. Un libellé différent, même légèrement, signale une fraude. Les tentatives d’arnaque utilisent parfois des virements factices pour inciter à communiquer des données « complémentaires ». Vérifiez systématiquement l’émetteur du virement sur votre application bancaire.

Les caractéristiques d’une communication légitime de la DGFiP

L’administration fiscale communique principalement via l’espace particulier sécurisé sur impots.gouv.fr. Les messages officiels n’incluent jamais de liens cliquables vers des formulaires externes. Ils ne demandent jamais de codes bancaires, de mots de passe ou de numéros de carte. La Direction générale des Finances publiques rappelle : « Vous serez directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration fiscale, si vous en avez communiqué un, sinon par courrier avec un chèque à encaisser auprès de votre banque ». Aucune validation intermédiaire n’est nécessaire. Le remboursement intervient automatiquement pour les 12,6 millions de foyers concernés.

Guide de protection : 5 gestes pour sécuriser votre remboursement

La cybersécurité repose sur des réflexes simples mais systématiques. Face à la sophistication croissante des arnaques fiscales, cinq pratiques protègent efficacement vos données et votre argent.

Ne jamais cliquer sur les liens des messages suspects

Tout courriel ou SMS évoquant un remboursement fiscal doit être considéré comme suspect par défaut. Même si le message semble authentique, même si le montant mentionné correspond à vos attentes, ne cliquez sur aucun lien. Supprimez immédiatement le message. Les liens contenus dans les communications frauduleuses installent parfois des logiciels malveillants qui espionnent vos saisies clavier ou volent l’ensemble des données stockées sur votre appareil.

Vérifier directement sur impots.gouv.fr, pas via un lien reçu

Pour consulter votre situation fiscale, tapez manuellement l’adresse « impots.gouv.fr » dans votre navigateur. Ne passez jamais par un lien reçu par courriel, SMS ou réseaux sociaux. Connectez-vous à votre espace particulier avec vos identifiants habituels. Le montant exact de votre remboursement apparaît dans la rubrique dédiée. L’avis d’imposition, disponible entre fin juillet et début septembre, détaille le calcul complet. Aucune autre source d’information n’est fiable. Les millions de ménages concernés peuvent vérifier leur éligibilité uniquement via le portail officiel sécurisé.

Signaler les tentatives d’arnaque : le rôle de Cybermalveillance.gouv.fr

La plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr centralise les signalements de tentatives d’hameçonnage. Signaler les messages frauduleux permet d’alimenter les bases de données de lutte contre la cybercriminalité. Les autorités utilisent ces informations pour identifier les réseaux d’escrocs, bloquer les faux sites et alerter les hébergeurs. Le signalement prend moins de deux minutes. Il suffit de transférer le message suspect à l’adresse dédiée ou d’utiliser le formulaire en ligne. Parallèlement, signalez l’incident à votre banque si vous avez communiqué des données sensibles. Les établissements bancaires peuvent bloquer préventivement votre compte et surveiller les transactions suspectes. En cas de prélèvement frauduleux, la rapidité du signalement conditionne les chances de récupération des fonds.

La sécurité numérique des citoyens face aux remboursements fiscaux relève d’une responsabilité partagée. L’administration fiscale renforce ses dispositifs de communication sécurisée. Les plateformes comme Cybermalveillance.gouv.fr éduquent le public. Mais la vigilance individuelle reste le premier rempart contre les cybercriminels. En 2026, comme en 2025 où 13,2 millions de foyers avaient reçu en moyenne 1 017 euros, la période estivale demeure un terrain de chasse pour les arnaqueurs. Adopter les bons réflexes protège non seulement votre argent, mais aussi l’intégrité du système fiscal français. La question n’est plus de savoir si vous serez ciblé, mais quand. Votre préparation fait toute la différence.