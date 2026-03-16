Héritage après 70 ans : ce détail fiscal ignoré peut vous coûter très cher

En France, l’assurance-vie est souvent vue comme un moyen intéressant pour transmettre son patrimoine. Mais quand on parle d’héritage lié à l’assurance-vie après 70 ans, il y a des règles fiscales qui peuvent tout chambouler. Beaucoup d’héritiers et de souscripteurs découvrent que la fiscalité devient vite complexe et peut modifier les gains attendus. La fiscalité post-70 ans suit des règles particulières qu’il vaut mieux connaître pour éviter les mauvaises surprises.

Ce que dit la loi et comment c’est taxé

L’administration fiscale, via le Code général des impôts (CGI), précise que c’est l’âge au moment des versements qui détermine le traitement fiscal des capitaux d’assurance-vie, et ce, jusqu’en 2026. Peu importe l’âge de l’assuré au moment du décès : c’est l’âge au moment des versements qui compte. Autant dire que des versements faits avant et après 70 ans peuvent entraîner des conséquences fiscales bien différentes pour les héritiers.

D’après l’article 990 I du CGI, les primes versées avant 70 ans bénéficient d’un abattement individuel de 152 500 € par bénéficiaire, ce qui est un avantage notable pour transmettre des montants importants sans grosse taxation. Au-delà de cet abattement, un prélèvement spécifique s’applique ; il est distinct des droits de succession classiques et reste souvent plus favorable.

En revanche, les primes versées après 70 ans sont soumises à l’article 757 B, qui prévoit un abattement global de 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires. Les sommes dépassant ce plafond réintègrent l’actif successoral et sont alors soumises au barème successoral courant, ce qui peut alourdir la facture fiscale pour les héritiers. Les intérêts et plus-values générés par ces primes restent toutefois exonérés de droits de succession.

Pièges fréquents et conséquences possibles

Une erreur répandue, c’est de croire que l’assurance-vie protège de la même façon avant et après 70 ans. Cette idée fausse peut provoquer des litiges familiaux, surtout si l’objectif était de constituer une nouvelle enveloppe au profit des enfants après cet âge. En effet, tout montant au-delà de l’abattement global de 30 500 € est intégré à la succession, supprimant l’effet des abattements individuels de 152 500 € par bénéficiaire, confirme le magazine Modes et Travaux.

Imaginez une famille où seule la somme de 30 500 € échappe à la taxation, pendant que le reste est taxé comme une succession classique : ça peut créer des tensions quand les héritiers attendaient des avantages fiscaux qui n’existent plus. Le magazine Mode et Travaux précise : « Par exemple, un versement fait avant le 70e anniversaire est traité différemment d’un versement effectué juste après », soulignant ainsi l’importance du moment du versement.

Comment optimiser et quelles exonérations

Heureusement, il existe des moyens pour s’y retrouver. Par exemple, les conjoints survivants et partenaires de PACS bénéficient d’une exonération de droits de succession. On peut aussi cumuler les abattements successoraux de droit commun, comme les 100 000 € par enfant, avec ceux de l’assurance-vie pour réduire la charge fiscale.

Les conseillers recommandent aussi de bien planifier les versements après 70 ans pour tirer au mieux parti de l’abattement global de 30 500 € en utilisant des stratégies d’optimisation. À long terme, la capitalisation dans une assurance-vie reste attractive puisque les gains sont exclus de la succession.

Enfin, faire des donations de son vivant peut être judicieux, grâce à des avantages fiscaux. Ces opérations permettent de contourner certaines limites liées aux versements post-70 ans et de sécuriser une transmission optimisée et apaisée du patrimoine.