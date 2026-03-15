Retraites bloquées : 2,2 millions de Français découvrent qu’ils ont eu de la chance

La réforme des retraites marque une pause sur certains points les plus contestés : l’âge légal de départ est temporairement figé. La LFSS 2026 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) prévoit un arrêt provisoire de la hausse progressive de cet âge. Cette décision touche notamment les assurés nés entre 1964 et 1968. Reste une grosse question : votre génération pourra-t-elle vraiment en bénéficier ?

Le cadre juridique qui évolue

La mesure de gel temporaire, votée et inscrite dans la LFSS 2026, arrête la progression de l’âge légal sans pour autant revenir à un départ à 62 ans, explique le magazine Modes et Travaux. Il faut bien distinguer la date de naissance et la date d’effet de la retraite, une nuance que le calendrier initial prévu pour 2023 négligeait. La suspension de la réforme Borne ouvre la porte à une réévaluation plus large du système.

La génération concernée regroupe les personnes nées entre 1964 et 1968. Pendant la période 2026-2027, l’âge stabilisé pour le départ est fixé à 62 ans et 9 mois. Chaque année de naissance a ses règles d’âge et de trimestres : les personnes nées en 1964 doivent totaliser 170 trimestres avec un âge légal de 62 ans et 9 mois, tandis que celles nées en 1968 voient leur âge légal se rapprocher de 63 ans et 9 mois.

Carrières longues : qui est concerné

Le gel modifie aussi l’âge de départ pour les carrières longues. Par exemple, les personnes nées en 1964 peuvent partir à 60 ans et 3 mois. Ces ajustements concernent entre 10 000 et 15 000 profils de carrière longue. Parallèlement, les mères de famille bénéficieront de mesures spécifiques dès l’automne 2026. Ces dispositions cherchent à ajuster la situation sociale.

Les chiffres clés

Dès 2026, environ 64 000 assurés pourront bénéficier d’un départ anticipé. Cette mesure coûtera environ 0,1 milliard d’euros en 2026 et 1,4 milliard d’euros en 2027. Au total, 2,2 millions de personnes nées entre 1964 et 1968 sont concernées par ces changements. À noter que les retraites ne seront mises en œuvre qu’à partir du 1er septembre 2026, et que les dossiers restent bloqués tant que les décrets ne sont pas publiés (prévus pour mars 2026).

Un sexagénaire d’Ille-et-Vilaine témoigne de l’incertitude actuelle dans Ouest France : « J’envisage de partir en carrière longue en 2027. Mais la Carsat refuse de me confirmer une quelconque date au motif que les décrets ne sont pas encore sortis. » En parallèle, Manuel Da Silva, marbrier né en 1968, dit : « Ce sera tout bénéfice, c’est sûr. Parce que le travail est dur et que, on a un métier qui est assez difficile, qui est très physique. »