Retraités riches, retraités pauvres : les raisons d’un fossé qui ne cesse de se creuser

Le système de retraite en France est souvent vu comme une récompense après une vie de travail, mais en 2025 il met en lumière des écarts de pensions. La pension moyenne brute se situe à 1 661 € par mois, tandis que la pension nette avoisine 1 545 €. Pourtant, certains retraités perçoivent plus de 2 000 € par mois, alors que d’autres doivent se contenter d’à peine 272 €. Ces différences illustrent bien les difficultés à assurer une certaine justice dans le calcul des retraites.

Des pensions qui varient du fait de règles compliquées

Les écarts de pension s’expliquent par des mécanismes qui ne sont pas simples. Plusieurs éléments entrent en jeu :

le parcours professionnel

le régime de retraite

le genre

les périodes d’interruption d’activité

Par exemple, dans la fonction publique, la pension est calculée à partir du traitement indiciaire des six derniers mois, ce qui avantage les carrières régulières et en progression. À l’inverse, dans le privé, c’est la moyenne des 25 meilleures années de salaire qui est prise en compte, pénalisant ainsi les parcours qui comportent des interruptions.

Les carrières continues de plus de quarante ans permettent d’obtenir une retraite à taux plein, tandis que les parcours épars entraînent souvent une décote et une perte de trimestres validés. Les travailleurs indépendants, intérimaires ou ceux à temps partiel sont particulièrement concernés par ces règles strictes. De plus, les périodes non compensées, comme le chômage ou le congé parental, ne font qu’aggraver la situation financière de certains retraités.

Des régimes spéciaux qui creusent les inégalités

Certains régimes spéciaux offrent des conditions nettement plus avantageuses. Les cheminots, les agents EDF et les militaires, par exemple, bénéficient de règles plus souples que celles du régime général ou de la MSA (Mutualité sociale agricole). En conséquence, ces derniers se retrouvent souvent avec des pensions moins élevées.

Le niveau d’études et le statut professionnel jouent aussi un rôle important. Les cadres supérieurs, professions libérales et hauts fonctionnaires perçoivent généralement des pensions plus confortables. Par contre, les ouvriers, employés et travailleurs non qualifiés se résignent souvent au minimum contributif, fixé à 684 € mensuels, et certains n’atteignent même que 272 € faute de droits suffisants.

Des inégalités de genre qui persistent

En 2025, les femmes touchent en moyenne une pension inférieure de 40 % à celle des hommes, ce qui s’explique par des inégalités de genre. Cette différence s’explique par des carrières plus courtes, souvent dues aux interruptions liées à la maternité et aux emplois à temps partiel, très fréquents chez les femmes. Bien que la pension de réversion apporte un certain soulagement, elle ne règle pas entièrement le problème.

Sébastien Lecornu, ancien Premier ministre qui avait démissionné, avait promis de réviser la retraite des femmes pour atténuer cette inégalité, mais les mesures prises semblent rester insuffisantes face aux difficultés structurelles du système.

Penser l’avenir des retraites

Les disparités dans le système de retraite en France restent un sujet qui interpelle et nécessite une réflexion approfondie, notamment en raison des disparités choquantes. Si certains retraités profitent d’un certain confort financier, d’autres peinent à boucler leurs fins de mois avec des pensions dérisoires. Cette situation nous oblige à repenser notre manière d’organiser les retraites afin que chacun puisse profiter dignement de son travail passé.

Il est important de garder en tête ces enjeux pour avancer vers un système plus équitable pour tous les retraités et offrir à chacun l’opportunité de profiter du fruit de sa carrière.