Le défi du vieillissement : l’âge de la retraite au Danemark en question

Face aux défis posés par le vieillissement de la population, le système de retraite danois attire beaucoup d’attention. L’âge légal pour prendre sa retraite est régulièrement ajusté en fonction de l’espérance de vie, ce qui fait débat et alimente les appels à une réforme. Cette situation touche directement les travailleurs danois et pose la question du financement futur des pensions.

Quand l’âge de départ change tout le temps

Depuis 2006, l’âge légal de départ à la retraite au Danemark est lié à l’espérance de vie, ce qui fait que cet âge recule progressivement tous les cinq ans. Pour les actifs nés après le 31 décembre 1970, il est fixé à 70 ans. En 2040, ces personnes auront 69 ans et devront planifier leur retraite en conséquence. Même si l’âge légal est actuellement de 67 ans, en 2022 l’âge moyen effectif de départ était plutôt de 64 ans, illustrant les disparités européennes.

Le système danois comprend une pension de base publique universelle fixée à 7 198 couronnes (environ 968 euros en 2025) – ce montant peut être ajusté selon l’espérance de vie, ce qui influe sur le moment du premier versement. En parallèle, plusieurs régimes complémentaires par capitalisation existent : l’un y est obligatoire, tandis que d’autres restent facultatifs pour maximiser votre pension.

Le poids du vieillissement démographique

Avec le vieillissement de la population, financer les retraites devient de plus en plus compliqué au Danemark. Aske Juul Lassen, ethnologue et maître de conférences à l’université de Copenhague, estime que « environ 80 % des personnes qui partent à la retraite auraient pu continuer à travailler plus longtemps », alors que les 20 % restants arrêtent faute d’emploi ou à cause de problèmes de santé.

De son côté, Damoun Ashournia, économiste en chef de l’organisation syndicale FH, rappelle que « deux tiers » des membres se retirent avant l’âge officiel parce qu’ils sont épuisés par des travaux physiques pénibles. Ces inégalités se creusent avec l’âge, montrant clairement la différence entre ceux qui peuvent prolonger leur carrière et ceux qui n’en ont pas la possibilité.

Les pistes pour l’avenir et les réformes

À l’avenir, l’âge de la retraite pourrait monter jusqu’à 74 ans d’ici 2070. La cheffe du gouvernement danois, Mette Frederiksen, ne voit plus cette hausse comme une règle automatique et reste ouverte à revoir le système actuel. Une des propositions envisage d’augmenter cet âge d’un semestre pour chaque année supplémentaire d’espérance de vie.

Erik Simonsen, directeur-adjoint de la fédération des patrons danois, pense qu’il serait judicieux d’adapter petit à petit la durée active : « Plus nous vieillissons, plus nous devons bosser un peu plus ». Ces idées cherchent à trouver un équilibre entre la soutenabilité financière du système et une répartition plus équitable des conditions de départ à la retraite.

Points de vue partagés sur une réforme attendue

Les avis se multiplient pour repenser ce modèle face aux défis économiques et sociaux d’une population qui vieillit. Mette Frederiksen envisage des réformes des retraites pour freiner la hausse automatique tout en assurant un système équitable. Damoun Ashournia propose une méthode graduelle : « À l’avenir, nous pouvons augmenter l’âge seulement d’un semestre pour chaque année où l’espérance de vie augmente ».

Ces échanges montrent bien l’opposition entre la nécessité de s’adapter économiquement et le souci de préserver le bien-être des travailleurs. Tandis que le débat se poursuit au Danemark, il pousse chacun à réfléchir aux implications du vieillissement dans sa propre société et aux solutions envisageables pour garantir un avenir viable aux régimes de retraite.