Crédit à la consommation : la réforme de novembre 2026 et la protection des emprunteurs vulnérables

Chaque mois, plus d’un Français sur cinq se retrouve à découvert, souvent sans comprendre comment ni à quel coût. À partir du 20 novembre 2026, une réforme européenne impose aux banques d’évaluer la capacité de remboursement d’un crédit à la consommation des clients avant d’autoriser un découvert, marquant un tournant pour la protection des emprunteurs.

Une directive pour lutter contre le surendettement en Europe

Le 18 octobre 2023, l’Union européenne adoptait une directive pour harmoniser les règles du crédit à la consommation dans tous les États membres. En septembre 2025, la France transposait cette directive avec pour objectif d’assurer une meilleure protection des emprunteurs et de réduire le risque de surendettement. Jusqu’en novembre 2026, les découverts de moins de 200 euros ou d’un mois échappent à toute vérification de solvabilité, comme le rappelle Le Figaro.

En France, la députée Clémence Guetté citait en octobre 2025 que « plus de 22% des Français sont à découvert le 16 du mois« , illustrant ainsi la fragilité financière d’une partie de la population. La réforme du 20 novembre 2026 impose une évaluation systématique, même pour de petits montants, pour briser ce mécanisme de surendettement progressif.

Nouveaux droits des consommateurs dès novembre 2026

À partir du 20 novembre 2026, toute demande de découvert sera soumise à une évaluation de solvabilité, examinant les revenus, les charges et les incidents de paiement des clients. Cette vérification, effectuée une seule fois à l’ouverture du compte ou à la demande du client, vise à prévenir l’endettement excessif. BFM TV précise que cette mesure s’applique également aux paiements fractionnés et différés, de plus en plus courants en ligne.

La réforme impose aussi une transparence accrue sur les coûts des découverts, obligeant les banques à fournir des informations claires sur les taux d’intérêt et frais. Cette transparence permet aux consommateurs de mieux comparer les offres. De plus, les paiements fractionnés et différés, désormais soumis à une évaluation de solvabilité, comblent un vide juridique qui exposait les jeunes adultes à un endettement insidieux.

Mesures de protection pour les populations précaires

La réforme prévoit des garde-fous pour protéger les plus vulnérables. En cas d’annulation d’une autorisation de découvert, les banques doivent offrir un échelonnement du remboursement sur 12 mois, prévenant ainsi les conséquences financières dramatiques. L’évaluation de solvabilité ne sera pas répétée à chaque transaction, préservant la fluidité des opérations bancaires quotidiennes. Les autorisations antérieures au 20 novembre 2026 restent valides, sauf décision contraire de la banque.

Vers une réduction du surendettement : attentes et premiers signaux

La réforme mise sur la prévention de l’endettement plutôt que sur la répression. En imposant une évaluation préalable, elle vise à éviter que des ménages fragiles n’accèdent à des crédits qu’ils ne peuvent rembourser. Cette directive établit un cadre commun pour tous les pays de l’Union européenne, garantissant une protection équitable pour les consommateurs. Roland Lescure, chargé de la mise en œuvre de la réforme, s’assure que cette protection ne conduit pas à une exclusion bancaire des populations fragiles, mais à un accompagnement vers des solutions responsables. Pour suivre l’évolution de cette réforme, les détails des contrôles renforcés continuent d’être précisés.