Découvert bancaire : des contrôles renforcés dès le 20 novembre 2026

Le surendettement connaît une hausse alarmante en France, avec une augmentation de 10 % des dossiers en 2025. Cette situation inquiète de nombreux foyers, poussant les autorités à exiger des banques un contrôle accru des découverts à partir du 20 novembre. Cependant, cette mesure soulève une question cruciale : les 7 % de Français qui vivent chaque mois dans le rouge risquent-ils de perdre un accès essentiel à ce soutien financier ?

Surendettement en crise : pourquoi les banques doivent agir

En 2025, les commissions de surendettement ont constaté une augmentation de 10 % des dossiers, révélant une précarité financière croissante. Selon une étude menée par YouGov France pour MoneyVox, un tiers des Français ont connu au moins un découvert au cours des douze derniers mois, et 40 % d’entre eux craignent de s’enfoncer davantage dans le rouge. Cette montée du surendettement est exacerbée par l’inflation persistante et la stagnation des revenus.

Pour 7 % des Français, le découvert bancaire est devenu une bouée de sauvetage mensuelle, indispensable pour terminer le mois. Parmi eux, 45 % affichent des montants moyens inférieurs à 200 euros, témoignant d’une précarité quotidienne. Jean-Jacques Manceau, expert financier, met en lumière cette réalité sociale alarmante : des familles peinent à jongler entre loyer, courses et factures sans marge de manœuvre.

La réforme du 20 novembre : protection ou exclusion ?

À partir du 20 novembre 2026, une directive européenne de 2023 impose aux banques françaises de vérifier la solvabilité de chaque client avant d’accorder un découvert, même minime. Cette mesure, saluée par Que Choisir, vise à prévenir le surendettement. L’association souligne que l’accès au découvert doit se faire en connaissance de cause, avec des critères clairs et une information transparente.

Cependant, cette protection pourrait se transformer en exclusion pour les ménages précaires qui dépendent de petits découverts. L’analyse de solvabilité pourrait révéler leur incapacité à rembourser, incitant les banques à refuser l’autorisation de découvert. Privées de cette ressource, ces familles pourraient se tourner vers des solutions plus coûteuses, comme les crédits à la consommation à taux élevés ou le crédit informel, aggravant ainsi leur précarité.

7% des Français dans le rouge chaque mois : qui sont-ils vraiment ?

Les 7 % de Français systématiquement à découvert ne sont pas forcément des consommateurs irresponsables, mais parfois des travailleurs précaires, des familles monoparentales ou des retraités aux pensions faibles. Leur découvert moyen, souvent inférieur à 200 euros, est utilisé pour des dépenses essentielles.

Les banques ont une responsabilité sociale envers cette population fragile. La réforme impose une analyse de solvabilité, mais n’oblige pas les banques à offrir des alternatives. La suppression des agios forfaitaires pour les petits découverts de courte durée constitue une avancée, mais ne suffit pas. Une véritable responsabilité sociétale des entreprises bancaires implique d’aider ces clients précaires à atteindre une stabilité financière durable.

Vers une finance plus inclusive : les alternatives à explorer

La réforme du 20 novembre soulève un débat crucial sur l’inclusion financière. Au lieu de restreindre l’accès au découvert, les banques pourraient proposer des outils innovants : alertes avant dépassement, micro-épargne de précaution, partenariats avec des associations d’aide budgétaire. Les néobanques et fintechs explorent déjà des solutions telles que des plafonds de dépenses personnalisables ou des avances sur salaire sans frais. Les banques traditionnelles pourraient s’en inspirer pour transformer cette contrainte réglementaire en opportunité d’innovation sociale. L’enjeu dépasse la simple conformité : il s’agit de bâtir une finance qui protège sans exclure, qui responsabilise sans stigmatiser. Les autorisations de découvert en cours avant le 20 novembre ne seront pas réexaminées, offrant un répit temporaire. Mais comment garantir que les 7 % de Français dans le rouge ne basculent pas vers l’exclusion bancaire totale ?