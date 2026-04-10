Et si le 1er mai n’était plus obligatoirement chômé ?

Le 1er mai face à une révolution législative : vers la fin du caractère obligatoirement chômé ?

Le 1er mai, jour emblématique de la fête du travail, pourrait connaître une transformation historique. Une proposition de loi examinée ce vendredi 10 avril à l’Assemblée nationale vise à autoriser certains salariés volontaires à travailler durant cette journée traditionnellement chômée. Cette mesure, portée par Gabriel Attal et soutenue par l’exécutif, cristallise les tensions entre nécessités économiques et préservation des acquis sociaux.

Le texte propose d’assouplir les règles du Code du travail qui établissent clairement que « le 1er mai est un jour férié et chômé ». Actuellement, seuls les commerçants eux-mêmes ou des membres de leur famille non-salariés peuvent travailler ce jour-là. Tout employeur faisant travailler un salarié s’expose à une amende de 750 à 1 500 euros par employé concerné.

Un projet de loi aux contours précis

La proposition législative concerne spécifiquement les « commerces de bouche de proximité » tels que les boulangeries, pâtisseries, primeurs et boucheries, ainsi que les fleuristes et établissements culturels comme les cinémas ou théâtres. Néanmoins, elle exclut la grande distribution et les magasins d’outillage.

Les conditions d’application demeurent strictes : seuls les salariés volontaires seraient concernés, avec une rémunération doublée. Le texte précise explicitement que « le refus de travailler le 1er mai ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ». Cette garantie juridique vise à protéger les employés de toute pression patronale.

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a confirmé la volonté gouvernementale d’une entrée en vigueur rapide : « Si la loi est adoptée, le gouvernement fera en sorte qu’elle entre en vigueur dès le prochain 1er mai 2026 ». Cette célérité témoigne de l’urgence perçue par l’exécutif face aux demandes du secteur commercial.

Les enjeux économiques : quand le commerce rencontre la tradition

L’initiative législative répond à des préoccupations économiques concrètes. Certains secteurs, notamment la boulangerie et la fleuristerie, subissent des pertes significatives lors du 1er mai. Pour les fleuristes particulièrement, cette date coïncide souvent avec une période de forte demande liée aux besoins familiaux et aux célébrations.

La Confédération française de la Boucherie-Charcuterie, qui soutient le texte, y voit « une opportunité de gain de pouvoir d’achat » pour les salariés. L’U2P, syndicat d’artisans et petits entrepreneurs, plaide également en faveur de cette évolution, estimant qu’il est « temps de sortir d’une situation archaïque ».

Gabriel Attal a mené une campagne active pour promouvoir sa proposition, adressant des courriers à 36 000 boulangers et 6 000 fleuristes, et recueillant 15 000 signatures sur une pétition. Cette mobilisation illustre l’existence d’une demande réelle du terrain, même si elle demeure controversée.

Une opposition syndicale unanime et déterminée

Face à ce projet de loi, l’opposition syndicale s’organise avec une rare unanimité. Les huit confédérations syndicales dénoncent une « remise en cause du 1er mai » à l’occasion du 140e anniversaire de cette journée emblématique.

Marylise Léon, de la CFDT, partage ces préoccupations sur TF1, soulignant qu’il s’agit d’« un jour férié qui n’est pas comme les autres ». Elle met en question l’effectivité du volontariat : « Il n’y aura pas véritablement de choix pour le salarié car l’employeur peut dire : ‘Si tu ne viens pas, je ne peux pas ouvrir’ ».

Cette méfiance syndicale s’appuie sur l’expérience du travail dominical, initialement présenté comme volontaire mais devenu de facto obligatoire dans de nombreuses structures. Selon Sophie Binet, « si elle est votée, cette loi permettrait de faire travailler au moins 1,4 million de travailleurs en plus le 1er mai ».

Perspectives et implications d’une réforme symbolique

Cette proposition questionne l’évolution du rapport au travail dans la société française. Elle s’inscrit dans une logique de flexibilisation progressive du marché du travail, amorcée depuis plusieurs décennies.

Les enjeux dépassent le cadre hexagonal. Comme le souligne Sophie Binet, modifier le statut du 1er mai en France pourrait créer un précédent international, affaiblissant la portée symbolique de cette journée dans d’autres pays. Cette dimension géopolitique du social mérite attention dans un contexte de mondialisation des échanges.

L’issue de ce débat dépendra largement de la capacité des différents acteurs à concilier impératifs économiques et préservation des symboles sociaux. L’Assemblée nationale devra trancher entre modernisation économique et conservation patrimoniale.

Cette réforme potentielle du 1er mai révèle finalement les tensions contemporaines entre flexibilité économique et protection sociale, questionnement central dans l’évolution des sociétés post-industrielles. Son adoption ou son rejet constituera un marqueur significatif de l’orientation politique française en matière de droit du travail.