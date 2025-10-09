Revenu fiscal et retraite : le nouveau calcul de la CSG pour 2026 expliqué

La Contribution Sociale Généralisée (CSG) est un prélèvement incontournable pour les retraités français, influencé par la réforme des retraites. Elle influence directement le montant des pensions, que ce soit pour les retraites de base ou les pensions complémentaires comme l’Agirc-Arrco. En 2026, plusieurs ajustements sont prévus, notamment en ce qui concerne la revalorisation des tranches de revenus et l’application des différents taux de CSG. Ces évolutions sont importantes pour les retraités qui veulent savoir comment leur pension nette sera modifiée.

Exonération et taux de CSG : qui est concerné ?

Pour certains retraités aux revenus modestes, il est possible de bénéficier d’une exonération totale de la CSG, ce qui leur permet de percevoir la totalité de leur pension brute. En revanche, pour ceux dont le revenu fiscal de référence (RFR) dépasse certains seuils, la hausse de la CSG est prélevée selon trois taux différents :

3,8 % pour le taux réduit,

pour le taux réduit, 6,6 % pour le taux médian et

pour le taux médian et 8,3 % pour le taux normal.

Ces taux sont déterminés en fonction du RFR de chaque foyer. Autrement dit, plus le RFR est élevé, plus le taux appliqué sera conséquent. Cela permet d’ajuster le prélèvement à la capacité financière de chacun.

Revalorisation annuelle des tranches de revenus

Chaque année, les tranches de revenus servant à fixer les différents taux de CSG sont ajustées. Cet ajustement s’appuie sur l’évolution moyenne des prix constatée deux ans auparavant. Pour 2026, c’est la hausse des prix de 2024—estimée à 2 %—qui servira de référence.

Cette augmentation a pour but d’aligner les seuils sur l’inflation, afin d’éviter que certains se retrouvent dans une tranche supérieure uniquement à cause d’une inflation non compensée par une augmentation réelle de leur pouvoir d’achat.

Nouveau barème de la CSG en 2026 : les nouvelles tranches

En 2026, après une revalorisation de 2 %, le barème sera ajusté. Pour une personne disposant d’1 part fiscale :

L’exonération s’applique jusqu’à un RFR de 13 073 € .

. Entre 12 818 € et 17 089 € , c’est le taux réduit qui s’applique.

et , c’est le taux réduit qui s’applique. Entre 17 090 € et 26 523 € , c’est le taux médian qui est retenu.

et , c’est le taux médian qui est retenu. Au-delà de 26 524 €, c’est le taux normal qui est appliqué.

Pour un couple avec 2 parts fiscales, la situation se présente ainsi :

L’exonération s’arrête à un RFR de 20 054 € .

. Les revenus compris entre 20 055 € et 26 216 € sont soumis au taux réduit.

et sont soumis au taux réduit. Ceux allant jusqu’à 40 683 € bénéficient du taux médian.

bénéficient du taux médian. Au-delà de ce montant, c’est le taux normal qui s’applique.

De plus, les demi-parts supplémentaires permettent de majorer ces seuils en ajoutant respectivement 3 490 € pour bénéficier de l’exonération et jusqu’à 7 079 € pour atteindre le seuil du taux normal.

Calcul automatique et conditions de changement

Bonne nouvelle pour les retraités : les caisses de retraite calculent automatiquement le montant net à verser après déduction de la CSG, donc aucun démarches spécifiques ne sont nécessaires.

Il faut toutefois savoir que pour qu’un changement de taux soit effectif, il est nécessaire que le nouveau seuil soit atteint pendant deux années consécutives.

Confirmation dans le budget

La revalorisation envisagée doit encore être validée lors de l’adoption du budget national pour 2026. Sauf en cas de gel exceptionnel, cette augmentation devrait être mise en place comme prévu.

Les retraités se doivent de rester attentifs aux évolutions législatives, qui pourraient modifier l’impact sur votre retraite. Comprendre ces mécanismes permet de mieux préparer ses finances personnelles et de réagir en cas de modifications fiscales futures.