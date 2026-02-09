Quelle est la norme pour les bornes escamotables ?

Chaque jour, nous rencontrons des bornes escamotables. En milieu urbain, au sein des entreprises ou dans certains espaces privés, elles contribuent activement à la sécurité. Leur installation doit impérativement respecter la réglementation et être conforme aux normes en vigueur encadrant l’utilisation des bornes escamotables. Que faut-il savoir sur ces normes ?

Borne escamotable : définition

Une borne escamotable est un dispositif de sécurité utilisé dans des zones spécifiques (qu’elles soient publiques ou non). Elle facilite l’accès des véhicules dans ces espaces et garantit aussi la sécurité des piétons. Utilisée en voirie publique et privée, elle peut être abaissée ou relevée selon les besoins des conducteurs.

Spécialisé dans les produits de sécurité, Frontier Pitts propose des bornes escamotables de qualité. Chaque dispositif de sécurité est conçu afin d’offrir une protection physique optimale. Frontier Pitts propose une large gamme de bornes escamotables fixes, motorisées et semi-automatiques. Adaptées pour tous les types d’environnement, elles offrent une haute résistances aux chocs et aux intempéries. Ce sont des dispositifs de sécurité avec un excellent rapport qualité-prix. Elles sont gages de sécurité, constituant une protection contre les intrusions. En dehors des bornes escamotables, Frontier Pitts propose aussi des barrières automatiques, des poutres coulissantes ou encore des accès piétons. N’hésitez pas à demander un devis pour votre projet de régulation de la circulation des véhicules.

Comment choisir vos bornes escamotables ?

Le choix des bornes escamotables n’est pas anodin. Il existe des critères clés pour faire le bon choix de votre dispositif, notamment :

Le type de bornes escamotables : borne de sécurité, anti-intrusion, anti-bélier, de défense, de protection, de contrôle d’accès ;

Le choix des matériaux : inox, acier inoxydable, fonte creuse, marine et pleine ;

La motorisation : hydraulique, électrique à sangle, pneumatique, électrique à chaîne ;

La vitesse de manoeuvre ainsi que la cadence ;

Le niveau d’entretien et de consommation en énergie ;

Le niveau de résistance face aux chocs causés par les poids lourds ;

La fréquence d’utilisation.

Dans le choix de votre borne escamotable, il faut s’assurer qu’elle est compatible à des fonctionnalités de contrôle d’accès. Ces fonctionnalités comprennent notamment les caméras LAPI, les badges, la visiophonie et l’audiophonie. Les bornes escamotables, notamment les modèles automatiques, peuvent être actionnées par un totem de commande. Contre le froid et le gel, il faut prévoir un système de chauffage intégré. Les bornes escamotables peuvent aussi disposer d’un système de ventilation, anti-corrosion et des capteurs de niveau d’eau. Ce sont des solutions pour préserver la performance et la durabilité de la borne escamotable face à la corrosion et aux intempéries (pluie, neige, sable).

Quelles sont les normes pour les bornes escamotables ?

Les normes escamotables sont destinées à contrôler les accès dans une zone. Pour garantir la sécurité des véhicules et des personnes, elles doivent respecter certaines normes.

La norme NF P 98-310

Instaurée suite au décret du 18 septembre 2012, la norme NF P 98-310 s’applique sur toutes les bornes escamotables. Elle concerne les prescription techniques afin de garantir la sécurité et l’accessibilité des espaces publics et de la voirie.

La norme PMR

Ici, il s’agit de la norme Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Cette norme vise à assurer la sécurité des personnes malvoyantes ou celles se déplaçant en fauteuil roulant. La norme PMR facilite la circulation des personnes en situation de handicap dans les espaces publics.

La norme NFP 98-30

Pour faciliter la visibilité de la borne escamotable en journée comme la nuit, la norme NFP 98-30 impose l’installation d’une bande rétro-réfléchissante. Cette dernière doit mesurer au moins 3 cm de largeur. Pour augmenter la visibilité nocturne des bornes, il est aussi permis d’installer des couronnes leds.