Une paire de chaussures innovante pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer

Publié le: jeudi 15 juillet 2021

Une startup créée par Honda développe un système de navigation vibrant qui aide les personnes malvoyantes à se déplacer – en faisant vibrer leurs pieds pour transmettre les directions.

Dans le monde, plus de 80 millions de personnes sont soit aveugles, soit gravement malvoyantes, ce qui peut rendre la navigation incroyablement difficile et dangereuse.

Il existe des moyens d’aider ces personnes à se déplacer, mais qui présentent souvent des lacunes. Les cannes les obligent à renoncer à l’usage d’une main – ce qui n’est pas idéal pour transporter les courses – et les chiens-guides les obligent à prendre soin d’un chien.

Ils peuvent utiliser une application de navigation pour smartphone, mais celles-ci fournissent généralement des instructions via audio, ce qui signifie porter des écouteurs qui limitent leur capacité à entendre des bruits qui peuvent être importants, tels que des klaxons de voitures ou des signaux de passage pour piétons.

En 2017, Honda a lancé un programme de création d’entreprise appelé IGNITION, donnant aux employés la possibilité de soumettre des propositions de technologies et d’idées qui, selon eux, pourraient résoudre des problèmes sociaux.

Le 11 juin, la société a annoncé qu’un groupe développait un système de navigation vibrant pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer plus librement et en toute sécurité.

La startup Ashirase Inc. développe depuis un appareil portable qui se porte sur le pied à l’intérieur d’une chaussure. Ce dispositif se connecte à une application pour smartphone similaire à celles qui fournissent des instructions audio.

Sortie prévue en 2023

L’application utilise les données de navigation par satellite et les informations des appareils portables portés aux pieds pour garder une trace de l’emplacement exact de l’utilisateur. Il fait ensuite vibrer différentes parties de l’appareil dans leur chaussure pour leur donner des directions.

Le système est également très intuitif. La zone près des orteils vibre pour indiquer à la personne qu’elle doit marcher droit. Les vibrations du côté gauche du pied gauche, quant à elles, signalent qu’il est temps de tourner à gauche.

« L’utilisation d’Ashirase me permet de me concentrer davantage sur la marche », a déclaré l’un des premiers testeurs du dispositif, ajoutant : « Je pense que cela me permettra de profiter de me promener dans la ville. »

Ashirase travaille actuellement à la commercialisation de son système de navigation vibrante dans l’espoir de commencer les ventes avant la fin du mois de mars 2023.

« Je suis sûr que nous serons confrontés à de nombreux obstacles alors que nous travaillons au lancement sur le marché d’Ashirase », a déclaré Wataru Chino, développeur du système. « Cependant, nous surmonterons ces obstacles un par un et nous consacrerons de tout notre cœur à réaliser la liberté de mobilité des personnes malvoyantes. »