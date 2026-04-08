Ce carré de chocolat noir 90% que vous mangez chaque soir cache un piège que beaucoup de gens ignorent selon le Dr Jimmy Mohamed

Le chocolat noir à 90 % est souvent vanté pour ses bienfaits, mais saviez-vous qu’il cache aussi des risques majeurs ?

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Anthony Jacquot
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Le chocolat noir très riche en cacao, souvent présenté comme bénéfique pour la santé, a particulièrement attiré l’attention à l’occasion de Pâques. Mais les récentes alertes sur le cadmium, métal lourd retrouvé dans certaines tablettes, remettent les choses en question.

Ce que le 90 % vous apporte

Le chocolat à 90 % de cacao séduit ceux qui aiment les saveurs puissantes. Selon le Dr Jimmy Mohamed, plus le chocolat est noir, plus il contient de polyphénols et d’autres antioxydants considérés comme favorables à la santé, explique-t-il sur RTL. Il est aussi moins sucré et a un index glycémique plus bas, ce qui peut intéresser les personnes qui surveillent leur consommation de sucre. En comparaison, le chocolat à 75 % reste déjà très satisfaisant en goût et en qualité.

S’habituer à l’amertume demande cependant un temps d’adaptation des papilles, comparable à l’apprentissage du goût du café. Pour beaucoup, passer à des chocolats très foncés est un vrai voyage gustatif qui apporte du plaisir.

Se faire plaisir, mais pas n’importe comment

Le plaisir compte quand on mange du chocolat, qu’il soit noir, au lait ou blanc. Le Dr Jimmy Mohamed rappelle qu’il faut se faire plaisir sans culpabiliser, mais il alerte aussi sur la surconsommation souvent favorisée par l’idée fausse que le chocolat noir serait moins calorique. En réalité, un chocolat noir ou au lait contient le même nombre de kilocalories, même si leur composition diffère.

Le chocolat doit donc rester un plaisir mesuré. Même la présence de cadmium, notamment dans certaines terres d’Amérique latine, pose la question du choix de tablettes traçables et moins contaminées, comme celles provenant d’Afrique.

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