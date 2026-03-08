Après des jours d’espoir, les recherches pour Madoua (4 ans) stoppées suite à l’annonce brutale

La disparition, puis le décès présumé de Madoua, un petit garçon de quatre ans atteint de troubles autistiques, a profondément bouleversé la communauté de Neuilly-Plaisance. Madoua a disparu le mercredi 25 février alors qu’il se promenait avec sa mère près de la Marne. Les recherches ont été intenses et soutenues, mobilisant bien au-delà de la commune, mais une annonce tragique a mis fin aux espoirs.

Ce qui s’est passé

Le petit Madoua se trouvait sur une aire de jeux en bord de Marne avec sa mère lorsque, à un moment d’inattention, il a profité d’un laps de vigilance et s’est dirigé vers un endroit dangereux près d’un grand arbre. Les caméras de surveillance ont montré que Madoua est vraisemblablement tombé à l’eau, ce qui a conduit à l’arrêt des recherches actives menées par des bénévoles et des équipes spécialisées. Un premier temps de recueillement a ensuite été organisé, rassemblant celles et ceux qui ont travaillé jour et nuit pour le retrouver.

Une mobilisation pas comme les autres

La disparition de Madoua a déclenché une mobilisation citoyenne importante. Un groupe WhatsApp, rassemblant pas moins de 800 membres, a servi de plateforme centrale pour coordonner les recherches. Parmi les participants figuraient des pompiers présents au QG établi près du skatepark de Neuilly-Plaisance, ainsi que trois chiens de recherche spécialement mobilisés. Ensemble, ils ont arpenté la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne dans l’espoir de retrouver le garçon.

Rami, l’un des créateurs de ce canal de communication, a été moteur dans l’organisation et exprime le désespoir collectif : « On voulait garder espoir, trouver toute autre explication », se confie-t-il au Parisien. Les autorités, appuyées par la brigade de protection des mineurs, ont cependant confirmé la chute probable de Madoua à partir des images de vidéosurveillance.