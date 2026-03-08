Après des jours d’espoir, les recherches pour Madoua (4 ans) stoppées suite à l’annonce brutale

La tragique disparition de Madoua, petit garçon de quatre ans, a bouleversé toute une communauté.

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : < 1
0
Couv News 2026 03 08t073343.720
Après des jours d’espoir, les recherches pour Madoua (4 ans) stoppées suite à l’annonce brutale | Social Mag
LinkedInWhatsApp

La disparition, puis le décès présumé de Madoua, un petit garçon de quatre ans atteint de troubles autistiques, a profondément bouleversé la communauté de Neuilly-Plaisance. Madoua a disparu le mercredi 25 février alors qu’il se promenait avec sa mère près de la Marne. Les recherches ont été intenses et soutenues, mobilisant bien au-delà de la commune, mais une annonce tragique a mis fin aux espoirs.

Ce qui s’est passé

Le petit Madoua se trouvait sur une aire de jeux en bord de Marne avec sa mère lorsque, à un moment d’inattention, il a profité d’un laps de vigilance et s’est dirigé vers un endroit dangereux près d’un grand arbre. Les caméras de surveillance ont montré que Madoua est vraisemblablement tombé à l’eau, ce qui a conduit à l’arrêt des recherches actives menées par des bénévoles et des équipes spécialisées. Un premier temps de recueillement a ensuite été organisé, rassemblant celles et ceux qui ont travaillé jour et nuit pour le retrouver.

Une mobilisation pas comme les autres

La disparition de Madoua a déclenché une mobilisation citoyenne importante. Un groupe WhatsApp, rassemblant pas moins de 800 membres, a servi de plateforme centrale pour coordonner les recherches. Parmi les participants figuraient des pompiers présents au QG établi près du skatepark de Neuilly-Plaisance, ainsi que trois chiens de recherche spécialement mobilisés. Ensemble, ils ont arpenté la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne dans l’espoir de retrouver le garçon.

Rami, l’un des créateurs de ce canal de communication, a été moteur dans l’organisation et exprime le désespoir collectif : « On voulait garder espoir, trouver toute autre explication », se confie-t-il au Parisien. Les autorités, appuyées par la brigade de protection des mineurs, ont cependant confirmé la chute probable de Madoua à partir des images de vidéosurveillance.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

CAF : une nouvelle prime issue d’une fusion d’aides arrive… des millions de Français concernés
Actualités

CAF : une nouvelle prime issue d’une fusion d’aides arrive… des millions de Français concernés

Croisières bloquées au Moyen-Orient : des milliers de touristes coincés après la fermeture d’Ormuz
Actualités

Croisières bloquées au Moyen-Orient : des milliers de touristes coincés après la fermeture d’Ormuz

Voyager devient risqué : ces pays sont désormais sur la liste noire du Foreign Office
Actualités

Voyager devient risqué : ces pays sont désormais sur la liste noire du Foreign Office

Ils creusent pour des appartements… et tombent sur un château vieux de 500 ans
Actualités

Ils creusent pour des appartements… et tombent sur un château vieux de 500 ans

Headway 5qgiuubxkwm Unsplash
Actualités

Document unique d’évaluation des risques : qui est concerné et comment le mettre à jour ?

Dubaï sous tension : cet expert révèle comment il exfiltre en urgence des Français piégés
Actualités

Dubaï sous tension : cet expert révèle comment il exfiltre en urgence des Français piégés

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly