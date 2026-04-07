Il annule son rendez-vous médical pour une urgence familiale : le cabinet lui réclame 930 € de pénalité

Un patient se retrouve avec une facture de 930 € après une annulation de dernière minute d’une gastroscopie.

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Anthony Jacquot
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Un patient allemand a récemment raconté sur Reddit une affaire qui a fait débat en Suisse. Après avoir dû annuler en urgence une gastroscopie, il s’est retrouvé avec des frais de non-présentation qui ont pris des proportions surprenantes. L’histoire, relayée initialement par Nau.ch, met en lumière les pratiques autour des rendez‑vous manqués et leurs conséquences financières.

Annulation à la dernière minute : la facture qui surprend

Ingo S., un patient allemand, avait attendu longtemps pour obtenir un rendez‑vous pour une gastroscopie dans un cabinet en Suisse. Moins de 24 heures avant l’intervention, il a dû repartir d’urgence dans son pays et annuler le rendez‑vous.

Cette annulation tardive a entraîné la facturation de frais de non-présentation à hauteur de 930 €. Ingo a dit être surpris par ce montant : « Je ne savais pas que les frais en cas d’annulation de dernière minute pouvaient être aussi élevés », a‑t‑il écrit sur Reddit.

Il a contacté le cabinet pour demander un nouveau rendez‑vous et tenter d’annuler ou de réduire ces frais. Le médecin, désigné comme « le soignant », a toutefois insisté pour le paiement intégral, a déclaré la relation médecin‑patient « rompue » et a refusé de poursuivre le traitement. Cette succession d’événements a relancé le débat sur les pratiques tarifaires liées aux annulations.

Les associations de patients réagissent

L’affaire a attiré l’attention de l’Association suisse des patients (ASP). Sa directrice, Susanne Gedamke, a vivement critiqué des frais qu’elle juge « très critiquables », en particulier les 807,50 € facturés pour l’absence à la gastroscopie. Elle a rappelé que si une compensation en cas d’absence de dernière minute peut être légitime, le montant doit rester « proportionné et justifiable ». Gedamke a insisté sur le fait que « les urgences ne sont pas prévisibles et ne devraient pas être traitées comme une annulation de rendez-vous ordinaire ».

De son côté, Yvonne Gilli de la FMH (Fédération des médecins suisses) a souligné que chaque cas est individuel. Elle a affirmé que si l’absence n’est pas due à la volonté du patient, mais à des événements comme la maladie ou un accident, « les médecins doivent prendre le risque et ne peuvent rien facturer ».

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